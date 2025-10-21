الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كورتوا ينتقد رئيس رابطة الليجا

كورتوا ينتقد رئيس رابطة الليجا
21 أكتوبر 2025 19:58


مدريد (أ ب)
انتقد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (ليجا) بسبب قرار إقامة مباراة بالدوري الإسباني في مدينة ميامي الأميركية خلال شهر ديسمبر، كما اشتكى الحارس البلجيكي الدولي من قرار الليجا حجب الاحتجاجات ضد إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على نزاهة الدوري الإسباني.
قال كورتوا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «يجب أن تتقابل الأندية ذهابا وإيابا، ويجب أن يلعب كل فريق على أرضه، طالما لا يوجد سبب قهري يمنع ذلك». ويبقى فياريال هو الفريق المضيف لمباراة برشلونة المقرر لها 20 ديسمبر، والتي ستقام على ملعب «هارد روك» في ميامي.
ونجحت رابطة الدوري الإسباني لأول مرة في إقامة مباراة خارج حدود البلاد بعد محاولات سابقة فاشلة نتيجة اعتراضات قوية من الروابط الجماهيرية والاتحاد الإسباني لكرة القدم، وكذلك الروابط المحلية للاعبين.
وأبدى لاعبو الدوري الإسباني اعتراضهم على الفكرة بالوقوف بدون حركة في الثواني الأولى من مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، لكن هذه الاحتجاجات لم تبث بالكامل عبر شاشة التلفزيون. بل تم تحويل البث التلفزيوني قبل انطلاق المباراة إلى استعراض ملاعب المباريات من الخارج، ولم تظهر أرضية الملعب سوى من زاوية بعيدة للغاية.
وتحدث كورتوا عن تيباس والرقابة المفروضة على هذه الاحتجاجات، قائلا: «لا أعتبرها مفاجأة، لقد اعتاد تيباس على مثل هذه التصرفات منذ فترة طويلة، ويتحدى الجميع علنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
أتم حارس مرمى ريال مدريد «لقد سبق أن قلت بأنني لم أر مسؤولاً رياضياً يتحدث بمثل طريقته، وأرى أن حجب الاحتجاجات بمثابة تلاعب وظاهرة خطيرة».

