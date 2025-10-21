الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اتحاد الكرة البوليفي يسلم إنفانتينو وسام الاستحقاق الذهبي

اتحاد الكرة البوليفي يسلم إنفانتينو وسام الاستحقاق الذهبي
21 أكتوبر 2025 20:15


زيوريخ (د ب أ)
تسلم جيياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وسام الاستحقاق الذهبي الكبير من الاتحاد البوليفي للعبة، وحضر إنفانتينو الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، الذي تأسس في 12 سبتمبر 1925، وتسلم الوسام على هامش الاحتفالات.
وشارك في الاحتفال إلى جانب إنفانتينو كل من فرناندو كوستا، رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، وأليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، وماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي.

كما اكتمل المشهد بحضور كوكبة من أساطير كرة القدم البوليفية العريقة، الذين أثروا تاريخ اللعبة في البلاد، مما أضفى على الاحتفال عمقاً تاريخياً ورياضياً، بحسب الموقع الرسمي لفيفا اليوم الثلاثاء.
وقال إنفانتينو: «في هذا اليوم التاريخي في بوليفيا، يسعدني للغاية الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، الشعار الدائم لفيفا هو أن كرة القدم توحد العالم، وتوحد الدول، وكل أولئك الذين تراودهم الأحلام والشغف، ويتطلعون لعيش تجارب مميزة ومشاعر غامرة، شهدت هذه الدولة تأسيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم على يد شخصيات تحلت بالبصيرة قبل مئة عام، وبالتحديد في 12 سبتمبر 1925.
وأضاف: «بفضلهم، وبفضل كل من أتى بعدهم وحقق مستويات متباينة من النجاح، وبمساهمة كل بوليفي، حققنا الحلم، ونتطلع إلى أن تمضي بوليفيا في حلمها. فلنستمر في الحلم ونشر البهجة والسعادة».

انفانتينو
الاتحاد الدولي لكرة القدم
فيفا
بوليفيا
