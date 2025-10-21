الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
حدث في دوري أبطال أوروبا.. استبعاد حارس بسبب كثرة الأخطاء

حدث في دوري أبطال أوروبا.. استبعاد حارس بسبب كثرة الأخطاء
21 أكتوبر 2025 20:18


فرانكفورت (د ب أ)
قال دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الثلاثاء أنه سيدفع بالحارس مايكل زيتيرر بدلاً من كاوا سانتوس في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يشارك زيتيرر في مواجهة فرانكفورت أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.
وقرر توبمولر استبدال سانتوس بعد ارتكابه الكثير من الأخطاء في المباريات الأخيرة، حيث استقبلت شباك الحارس البرازيلي البالغ من العمر 22 عاما 18 هدفا في خمس مباريات.
وقال توبمولر إن سانتوس بالطبع «غير سعيد» بالقرار. وأضاف «هذه هي اللحظة المناسبة لكاوا ليستوعب كل ما حدث مؤخرا. لا ننوي التغيير بين الحارسين بشكل متكرر، وسنخوض مباراة الغد والأسابيع القادمة مع زيتي».
وانضم زيتيرر إلى فرانكفورت في فترة الانتقالات الصيفية قادما من فيردر بريمن بعد انتقال الحارس الأول للفريق كيفن تراب إلى نادي باريس أف سي.

آينتراخت فرانكفورت
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
