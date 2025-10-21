الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ألونسو عن مواجهة يوفنتوس: يجب ألا ننسى التاريخ

ألونسو عن مواجهة يوفنتوس: يجب ألا ننسى التاريخ
21 أكتوبر 2025 20:30


مدريد (رويترز)
أشاد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بمهاجمه كيليان مبابي ومستواه المذهل هذا الموسم، حيث يتصدر المهاجم الفرنسي قائمة هدافي الليجا ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مواجهة يوفنتوس على أرضه غدا الأربعاء.
وسجل مبابي (26 عاما)، الذي انضم إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان الموسم الماضي، 10 أهداف في تسع مباريات بالدوري الإسباني وخمسة أهداف في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف مع المنتخب الفرنسي هذا الموسم.
وساهم أداؤه المميز في انطلاقة قوية لريال مدريد تحت قيادة ألونسو، حيث فاز في 10 من أصل 11 مباراة خاضها في جميع المسابقات. ويتصدر الفريق الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متقدما بنقطتين على برشلونة، وحصد جميع النقاط في دوري أبطال أوروبا.
وقال ألونسو للصحفيين اليوم الثلاثاء «الأمر لا يقتصر على الأهداف فحسب. تأثيره لا يقل أهمية أيضا فيما يتعلق بمتابعة زملائه له بالكرة وبدونها، إنه يساعدنا. سجل أهدافا في كل مكان. هذا التأثير، بالإضافة إلى الأهداف، هو ما يحتاجه الفريق».
ويواجه ريال مدريد فريق يوفنتوس المتعثر، الذي لم يحقق أي فوز منذ أكثر من شهر، ويحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن ميلان المتصدر. ومع ذلك، حذّر ألونسو من الاستخفاف بالفريق الإيطالي.
وقال «نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة يوفنتوس غدا. أي فريق إيطالي يعاني قد يكون خطيرا. يجب ألا ننسى التاريخ، يوفنتوس ناد كبير، سواء في الحاضر أو الماضي. لديهم لاعبون مميزون جدا».
وأضاف «إنها مباراة قمة أوروبية تقليدية. واجها الفريقان بعضهما البعض عدة مرات، وشاركتُ في بعض تلك المباريات».
وتابع «نشعر بجاهزية عالية. نريد فوزنا الثالث في دوري أبطال أوروبا ومواصلة البداية الرائعة، نحن بحاجة إلى الملعب. يذهب الناس إلى استاد برنابيو لمشاهدة مباريات كبيرة. علينا أن نوفر لهم ما يريدون من متعة حتى يستجيبوا بالمثل».

