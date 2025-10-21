اكتمال إجراءات تسجيل المشاركين في بطولة حمدان بن زايد للرماية



الظفرة (وام)

أعلن نادي الظفرة للرماية اكتمال إجراءات التسجيل للمشاركين في بطولة حمدان بن زايد للرماية، فئة بندقية «سكتون 0.22» في نسختها الخامسة، لفئتي الرجال والناشئين.

وقال النادي في بيان اليوم، إن البطولة ستقام من 26 أكتوبر الجاري حتى 6 ديسمبر المقبل، بعد تزايد عدد الراغبين بالمشاركة، لاسيما إثر النجاح الكبير لمنافسات السيدات والناشئات من 3 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وتتواصل يوم 24 الجاري فعاليات بطولة كرة القدم المصاحبة، بإقامة مباراتين بين فريقي «أكاديمية المرفأ» و«الغربية»، تليها المباراة الأخرى بين فريقي «ياس» و«ربدان».

وشهدت الجولة الافتتاحية فوز فريق «ليوا بلاستيك» على أوراسكوم 6 _ صفر، وفريق موقب على النسور بنتيجة 8 _ 1، وتتواصل منافساتها حتى 16 نوفمبر المقبل، بمشاركة 16 فريقاً.