شباب الأهلي يواصل التألق الآسيوي بـ«رباعية» ناساف

معتصم عبدالله (دبي)

واصل شباب الأهلي نتائجه الإيجابية، بفوزه المستحق على ضيفه ناساف الأوزبكي 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

افتتح فيدريكو كارتابيا التسجيل مبكراً في الدقيقة 8، بتسديدة قوية بقدمه اليمنى إثر تمريرة زميله بالا، قبل أن يدرك الضيوف التعادل سريعاً عبر عبدالرحماتوف في الدقيقة 10.

وأعاد المدافع رينان فيكتور التقدم لأصحاب الأرض برأسية جميلة في الدقيقة 27 بعد عرضية متقنة من ركلة حرة نفذها كارتابيا، ثم عزز المهاجم ماتيوس ليما تفوق «الفرسان» بالهدف الثالث في الدقيقة 41، مستغلاً تمريرة ذكية من سعيد عزت الله، لينهي الفريق الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف.

وفي الوقت بدل الضائع، أكد البديل برينو كاسكاردو تفوق شباب الأهلي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 95، ليختتم أمسية الأداء الهجومي المميز للفريق.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، متساوياً مع الوحدة والأهلي السعودي، فيما بقي ناساف في المركز الأخير من دون رصيد.

وعزز «الفرسان» بهذا الفوز، تفوقه التاريخي على ناساف، إذ التقى الفريقان مرتين قبل هذه المواجهة، ففاز في إحداهما وتعادل في الأخرى دون أن تستقبل شباكه أي هدف، كما فشل ناساف في تحقيق الفوز قارياً للمباراة السادسة على التوالي، وتلقى الهزيمة في آخر أربع منها، فيما لم يحقق سوى انتصارين أمام أندية الإمارات من أصل 12 مواجهة سابقة (تعادل 4 وخسر 6).

وكان شباب الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتعادل مع تراكتور الإيراني 1-1 في دبي، قبل أن يحقق فوزاً لافتاً على الاتحاد السعودي 1-0 في جدة ضمن الجولة الثانية.

في المقابل، خسر ناساف أمام الأهلي السعودي 2-4 في الجولة الأولى، ثم أمام الهلال 2-3 في الجولة الثانية.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، حيث يلتقي ناساف مع الوحدة في قرشي، والدحيل مع شباب الأهلي في الدوحة، ويلعب في بقية المواجهات الاتحاد السعودي والشارقة في جدة، السد مع الأهلي في الدوحة، وتراكتور أمام الشرطة في تبريز، والغرافة مع الهلال في الريان.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.