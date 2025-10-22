الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

للمرة الأولى منذ 9 سنوات.. ليلة نارية في «الأبطال» بـ43 هدفاً

للمرة الأولى منذ 9 سنوات.. ليلة نارية في «الأبطال» بـ43 هدفاً
22 أكتوبر 2025 10:02

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت مباريات دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء واحدة من أكثر الليالي غزارة في الأهداف، بعدما تم تسجيل 43 هدفاً في 9 مواجهات، بمعدل 4.8 هدف في المباراة الواحدة، وهو ثاني أعلى معدل تهديفي في تاريخ البطولة خلال يوم واحد يضم أربع مباريات أو أكثر، وفقاً لإحصاءات «أوبتا».
والمفارقة اللافتة أن هذا الإنجاز جاء بعد 9 سنوات بالضبط من ليلة مشابهة في 21 أكتوبر 2014، حين شهدت 8 مباريات تسجيل 40 هدفاً، في تكرار رقمي مدهش يبرز الطبيعة المثيرة وغير المتوقعة للبطولة القارية الأعرق.
وجمعت الليلة الأوروبية الأخيرة، بين الإثارة والأداء الهجومي المفتوح، حيث تحوّلت معظم المواجهات إلى مهرجانات تهديفية أكدت عودة القوة الهجومية للأندية الكبرى، في وقت تتجه فيه المنافسة نحو مراحلها الحاسمة في دور المجموعات.
وشهدت مباراة برشلونة أمام أولمبياكوس فوزاً عريضاً بنتيجة 6-1، في مباراة سجلت العديد من الأرقام المثيرة، كما خسر أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة أمام أرسنال، بينما فاز باريس سان جيرمان 7-4 على باير ليفركوزن، وفاز إنتر ميلان 4-0 على يونيون سانت جيلواز، وفاز نيوكاسل بثلاثية نظيفة على بنفيكا، وضرب أيندهوفن نابولي الإيطالي بسداسية مقابل هدفين، كما فاز السيتي بهدفين دون رد أمام فياريال.
وبهذه النتائج العريضة، أثبتت الكرة الأوروبية من جديد أن ليالي الأبطال لا تُشبه غيرها، وأن الشغف الجماهيري يتضاعف كلما اهتزت الشباك أكثر.

 

