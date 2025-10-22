العين تحتضن كأس العالم للرماية البارالمبية 2025

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف إمارة أبوظبي منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، التي تنطلق بمدينة العين، ويحتضنها نادي العين للفروسية والرماية والجولف خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم هيئة زايد لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية.

ويشارك في البطولة 37 دولة من مختلف قارات العالم، بنحو 370 مشاركاً من لاعبين ورؤساء وفود وحكام دوليين من داخل الدولة وخارجها، من بينهم 213 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 43 مسابقة متنوعة ضمن فئات متعددة للرجال والسيدات، تشمل المسدس والبندقية الهوائية والنارية «سكتون»، إضافة إلى رماية الشوزن وفئة المكفوفين، وفق معايير عالمية معتمدة.

وتُعد البطولة التي تُقام للمرة الثامنة بمدينة العين، الحدث الرياضي الدولي الأبرز في مجال الرماية البارالمبية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سبق للإمارة استضافة نسخ أعوام 2016 و2017 و2018 و2019 و2021 و2023، إلى جانب بطولة العالم 2022، ما يعكس المكانة التنظيمية المرموقة التي حققتها الدولة في هذا المجال.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن استضافة البطولة للمرة الثامنة على أرض الإمارات تمثل تجديداً لثقة الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية في قدرات الدولة التنظيمية، وتعكس ما تمتلكه من مقومات لوجستية وفنية وبنية تحتية عالمية المستوى.

وأضاف أن تنظيم هذه البطولة يتناغم مع استراتيجية هيئة زايد لأصحاب الهمم الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم رياضياً ومجتمعياً، وتعزيز حضورهم في المحافل الدولية، بما يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع شامل ومستدام.

وقال: «نرحب في هيئة زايد لأصحاب الهمم باستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية على أرض الإمارات، ونسعى من خلالها إلى توفير بيئة تنافسية محفّزة تدعم تطور رياضة أصحاب الهمم، وتتيح لهم إبراز قدراتهم وتمثيل دولتهم خير تمثيل».

وأشار الحميدان إلى أن ما يحققه أبطال الإمارات من إنجازات رياضية عالمية، هو ثمرة دعم ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أولى أصحاب الهمم اهتماماً خاصاً ومتابعة دائمة لمسيرتهم، مؤكداً أن «فرسان الإرادة» يجسّدون نموذجاً ملهماً في الإصرار والعزيمة والريادة الرياضية.

ورحّب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، باستضافة الإمارة للبطولة، مؤكداً أن هذا الحدث يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز حضور الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، وحرصها على تمكين أصحاب الهمم وإتاحة الفرص لهم لإظهار إمكاناتهم.

وأضاف أن استمرارية استضافة أبوظبي لهذه البطولة العالمية يُرسّخ مكانتها كعاصمة للرياضة والإنسانية، لا سيما رياضة أصحاب الهمم، ويعبّر عن الثقة الكبيرة التي تحظى بها من قبل الاتحادات والمنظمات الدولية، لما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وتنظيم احترافي رفيع المستوى.

من جانبه، ثمّن عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، دعم القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل بأصحاب الهمم، مؤكداً أن هذا الحدث أصبح محطة رئيسية في أجندة الرياضة البارالمبية الدولية لما شهده من نجاحات تنظيمية متكررة.

وأعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة، ولمجلس أبوظبي الرياضي على شراكته الاستراتيجية ودعمه المستمر للهيئة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات الوطنية هو ركيزة في نجاح مثل هذه الفعاليات التي تعزّز حضور الإمارات عالمياً في مجال رياضة أصحاب الهمم.

كما توجّه الكمالي بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للهيئة، وإلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة البارالمبية الإماراتية ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، إلى جانب شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني و«أغذية»، تقديراً لدورهم في دعم البطولة وإنجاحها.

تأتي استضافة بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 ضمن مساعي هيئة زايد لأصحاب الهمم لترجمة محاور استراتيجيتها (2022–2026)، الهادفة إلى التمكين والريادة والاستدامة، من خلال بناء منظومة رياضية دامجة تعزّز مشاركة أصحاب الهمم في المنافسات الدولية، وتدعم حضورهم الفاعل في المشهد الرياضي العالمي.

وتؤكد الهيئة من خلال تنظيم هذه البطولة التزامها الراسخ بتمكين أصحاب الهمم عبر الرياضة، باعتبارها وسيلة لتعزيز الثقة بالنفس، وتطوير المهارات، وترسيخ قيم العزيمة والمثابرة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في دمج وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات.