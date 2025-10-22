أبوظبي للشراع الحديث يحصد 6 ميداليات في «المصنعة للإبحار»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم فريق أبوظبي للشراع الحديث مشاركته المتميزة في أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي 2025، بتحقيق 6 ميداليات في مختلف الفئات، بعد أداء لافت من البحّارة الإماراتيين، الذين أثبتوا جدارتهم في المنافسات، التي أقيمت بمشاركة أكثر من 100 بحّار من مختلف دول المنطقة والعالم.

وجاءت نتائج الفريق لتؤكد تفوق المدرسة الإماراتية في رياضة الشراع الحديث، حيث أحرز عبدالله الزبيدي الميدالية الذهبية في فئة الإلكا 4، فيما حققت مروى الحمادي الميدالية الذهبية في فئة الإلكا 4 للفتيات، ونالت اليازية الحمادي الميدالية الفضية في الفئة ذاتها.

وفي فئة الإلكا 7، تُوج محمد الحمادي بالميدالية الفضية بعد أداء قوي ومتوازن على مدار السباقات، بينما حصد خليفة الرميثي ميدالية المركز الثالث في فئة الأوبتيمست وميدالية برونزية في سباق الفرق «تيم ريس» في الأوبتيمست أيضاً، بعد منافسة قوية حتى خط النهاية.

وأشاد خليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكداً أن النتائج تعكس مستوى التطور الكبير الذي وصلت إليه برامج التدريب والتأهيل في الأكاديمية.

وقال: «فخورون بأبنائنا وبالمستوى الذي قدموه في هذا الحدث الإقليمي المهم، والذي يعزّز مكانة الإمارات في رياضة الشراع الحديث، هذه الميداليات تمثل ثمرة العمل المتواصل طوال الموسم، ودافعاً لمواصلة التفوق في البطولات القادمة».

وأضاف السويدي أن مشاركة الفريق في أسبوع المصنعة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى إعداد جيل جديد من البحّارة الإماراتيين القادرين على المنافسة في البطولات الدولية، مشيراً إلى أن الاحتكاك مع مدارس مختلفة في الإبحار يعزّز من خبرات اللاعبين ويطوّر من أدائهم الفني والبدني.

ويُعد أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي واحداً من أبرز الفعاليات البحرية في المنطقة، إذ يجمع بين المنافسات الرياضية والأنشطة التعليمية والثقافية التي تُسهم في نشر ثقافة الإبحار بين فئات المجتمع، وترسيخ حضور الرياضة البحرية كجزء من الهوية الخليجية الأصيلة.