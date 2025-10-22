الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

600 مشارك في بطولة الإمارات لرعاية «مواهب السباحة»

22 أكتوبر 2025 11:12

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن تنظيم منافسات النسخة الأولى من بطولة لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد السباحة، وذلك يومي 15 و16 نوفمبر المقبل.
وتقام منافسات البطولة بمشاركة 600 سباح وسبّاحة من الموهوبين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 أعوام و17 عاماً، ويمثلون أكثر من 100 نادٍ وأكاديمية على مستوى الدولة.
وأكد النادي أن البطولة تُجسِّد رؤية الدولة لدعم ورعاية الأجيال القادمة من الرياضيين، والعمل على اكتشاف مواهبهم وتطويرها، وإبراز قدراتهم الفنية، استعداداً للمنافسات الإقليمية والدولية.

