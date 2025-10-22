رغم الأزمات.. مدربا الشارقة والنصر على طاولة الاتحاد الصربي!

علي معالي (أبوظبي)

في الوقت الذي يعاني فيه الشارقة مع المدرب الصربي ميلوش، يتحدثون في صربيا عن إمكانية اسناد مهمة تدريب المنتخب الصربي إلى ميلوش، وذلك بعد الاستقالة التي تقدم بها دراجان ستويكوفيتش، بعد الهزيمة من ألبانيا في تصفيات كأس العالم بهدف سجّله لاعب الشارقة راي ماناج، مما جعل فرص المنتخب الصربي ضعيفة، ولن يكون مدرب الشارقة وحده من ضمن خيارات الاتحاد الصربي، بل هناك أيضاً سلافيشا يوكانوفيتش مدرب النصر.

ويعيش الاتحاد الصربي على أمل أن تحدث أي مفاجأة في بقية مشوار التصفيات، تدفع بهم إلى احتلال مركز الوصافة بدلاً من ألبانيا، وخلف منتخب إنجلترا، والدخول في مرحلة تصفيات أخرى، ولذلك تم عرض اسم ميلوش مع مجموعة أخرى من المدربين المعروفين ومنهم فيليكو باونوفيتش، وسلافيشا يوكانوفيتش.

من جانب آخر يحاول الشارقة «لملمة»، خيوطه ومشاكله الحالية بعد الهزة العنيفة أمام تراكتور الإيراني والخسارة بخماسية نظيفة، وذلك قبل مواجهة يونايتد في دور الـ 16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مساء بعد غدٍ الجمعة، وهي مباراة لا تحتمل أي مفاجآت أو صدمات أخرى للشارقة وجماهيره التي تعاني كثيراً في هذه الفترة، سواء على المستوى المحلي باحتلال المركز العاشر، أو على مستوى آسيا بعد توقف رصيد الفريق عند 4 نقاط في دوري أبطال آسيا للنخبة.