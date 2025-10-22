سباق ثلاثي على صدارة دوري السلة بعد الجولة الثانية

علي معالي (أبوظبي)

مع نهاية الجولة الثانية من دوري رجال السلة بفوز الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والوصل، أصبح الصراع على القمة ثلاثياً بين الشارقة وشباب الأهلي والبطائح، ولكل فريق 4 نقاط، وهو ما سيجعل المنافسة ملتهبة مبكراً.

في هذه الجولة، فاز فريق الشارقة «حامل لقب بطولة الدوري»، على الوحدة بنتيجة 101-50، في مباراة نجح خلالها «الملك» في التفوق في الأرباع الأربعة بنتيجة 24-7 و27-16 و25-12 و25-15، وفي مباراة ثانية فاز شباب الأهلي الشارقة على الظفرة 86-67، وانتهت الأرباع الأربعة لمصلحة «الفرسان» بنتيجة 17-21 و14-12 و30-20 و25-14.

وفي مباراة كانت بمثابة قمة الجولة بين النصر والبطائح في دبي، نجح خلالها «الراقي» في تحقيق فوز مثير، بفارق 3 نقاط (99-96) في مواجهة شهدت سباقاً مميزاً بين مدربي الفريقين إمام عبد البديع «ميشو»، في البطائح، وحسام الوكيل في النصر، وكذلك تألق لاعبي الفريقين، ليقدموا وجبة جميلة في اللعبة، وانتهت أرباع المباراة بنتيجة 29-16 لمصلحة النصر في الربع الأول، ثم استعاد البطائح قوته ليتقدم في الربع الثاني 30-22، وواصل البطائح تألقه في الربع الثالث بنتيجة 34-18، وفي الربع الرابع عاد النصر بالتقدم 27-19، ولكن ذهبت المباراة في النهاية لمصلحة البطائح.

وفي مباراة رابعة فاز فريق الوصل على الجزيرة 76-47، بنتيجة أرباع 20-16 و13-12 و20-11 و23-8.