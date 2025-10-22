الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سباق ثلاثي على صدارة دوري السلة بعد الجولة الثانية

سباق ثلاثي على صدارة دوري السلة بعد الجولة الثانية
22 أكتوبر 2025 12:00

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
حارب.. سلاح جديد لـ «إنعاش» الملك
الوصل يروّض المحرق في المنامة.. ويعتلي الصدارة «الآسيوية» بجدارة

مع نهاية الجولة الثانية من دوري رجال السلة بفوز الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والوصل، أصبح الصراع على القمة ثلاثياً بين الشارقة وشباب الأهلي والبطائح، ولكل فريق 4 نقاط، وهو ما سيجعل المنافسة ملتهبة مبكراً.
في هذه الجولة، فاز فريق الشارقة «حامل لقب بطولة الدوري»، على الوحدة بنتيجة 101-50، في مباراة نجح خلالها «الملك» في التفوق في الأرباع الأربعة بنتيجة 24-7 و27-16 و25-12 و25-15، وفي مباراة ثانية فاز شباب الأهلي الشارقة على الظفرة 86-67، وانتهت الأرباع الأربعة لمصلحة «الفرسان» بنتيجة 17-21 و14-12 و30-20 و25-14.
وفي مباراة كانت بمثابة قمة الجولة بين النصر والبطائح في دبي، نجح خلالها «الراقي» في تحقيق فوز مثير، بفارق 3 نقاط (99-96) في مواجهة شهدت سباقاً مميزاً بين مدربي الفريقين إمام عبد البديع «ميشو»، في البطائح، وحسام الوكيل في النصر، وكذلك تألق لاعبي الفريقين، ليقدموا وجبة جميلة في اللعبة، وانتهت أرباع المباراة بنتيجة 29-16 لمصلحة النصر في الربع الأول، ثم استعاد البطائح قوته ليتقدم في الربع الثاني 30-22، وواصل البطائح تألقه في الربع الثالث بنتيجة 34-18، وفي الربع الرابع عاد النصر بالتقدم 27-19، ولكن ذهبت المباراة في النهاية لمصلحة البطائح.
وفي مباراة رابعة فاز فريق الوصل على الجزيرة 76-47، بنتيجة أرباع 20-16 و13-12 و20-11 و23-8.

دوري السلة
الشارقة
البطائح
الوصل
آخر الأخبار
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
الرياضة
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
اليوم 14:22
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©