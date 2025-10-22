الوحدة وشباب الأهلي يواصلان التوهج في «نخبة آسيا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل فريقا شباب الأهلي والوحدة تألقهما في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بتحقيق فوزين مهمّين في الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب، حيث تفوّق شباب الأهلي على ضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة 4-1على استاد راشد في دبي، فيما تغلّب الوحدة على الدحيل القطري 3-1 في أبوظبي، في حين تلقّى الشارقة خسارة قاسية أمام تراكتور الإيراني بخماسية نظيفة.

وفي بقية مواجهات الجولة، فاز الاتحاد السعودي على الشرطة العراقي 4-1 في بغداد، والأهلي السعودي على الغرافة القطري 4-0 في جدة، وواصل الهلال السعودي انطلاقته المثالية بفوزه على السد القطري 3-1 في الدوحة.

وحافظ الهلال على صدارة ترتيب أندية منطقة الغرب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من الأهلي السعودي «الوصيف»، وشباب الأهلي «الثالث»، والوحدة «الرابع»، و5 نقاط لتراكتور الإيراني، و4 للشارقة، و3 لكل من الاتحاد والغرافة، ونقطتين للسد، ونقطة واحدة لكل من الدحيل والشرطة، بينما بقي ناساف الأوزبكي من دون رصيد.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، حيث يلتقي ناساف مع الوحدة في قرشي، والدحيل مع شباب الأهلي في الدوحة، ويلعب الاتحاد مع الشارقة في جدة، والسد مع الأهلي في الدوحة، وتراكتور أمام الشرطة في تبريز، والغرافة مع الهلال في الريان.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، فيما تُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمّع في السعودية خلال شهر أبريل 2026.

وحافظت خمسة أندية بنهاية الجولة الثالثة على سجلها خالياً من الخسارة، وهي الهلال، الأهلي، شباب الأهلي، الوحدة، وتراكتور.

وتصدّر الأخير قائمة أقوى دفاع باستقباله هدفاً واحداً فقط، يليه شباب الأهلي والوحدة بهدفين لكل منهما، فيما اعتلى الأهلي السعودي قائمة الأقوى هجوماً بتسجيله 10 أهداف.

من جانبه، أعرب البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي عن فخره الكبير بأداء لاعبيه، قائلاً: «ما يقدمه اللاعبون يبعث على الفخر، فقد صنعنا أكثر من 20 إلى 21 فرصة محققة أمام ناساف، ونجحنا في تجاوز الصعوبات الناتجة عن غياب بعض العناصر، الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، بمن فيهم البدلاء، تجعلني فخوراً بهذا الفريق. تسجيل أربعة أهداف بهذا الأداء القوي يجعلني أعود إلى المنزل سعيداً».

وأضاف سوزا موضحاً سبب غياب المهاجم الشاب سلطان عادل: «سلطان عانى من الإنفلونزا واضطر للعودة إلى المستشفى بهدف الاستشفاء والاستعداد للمباراة المقبلة، أنا أؤمن بالواقعية، وأسعى لتطوير كل اللاعبين ليكونوا في أعلى درجات الجاهزية والتنافسية».

في المقابل، أقرّ روزيكول بيردييف مدرب ناساف بأحقية شباب الأهلي في الفوز قائلاً: «شباب الأهلي استحق الانتصار، لم نظهر بالمستوى المطلوب، وارتكبنا أخطاء دفاعية كلفتنا كثيراً».

بدوره، عبّر فيدريكو كارتابيا قائد شباب الأهلي وصاحب جائزة أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته، قائلاً: «أنا سعيد للغاية، البطولة صعبة والمنافسة قوية، لكننا أظهرنا شخصيتنا الحقيقية داخل الملعب، نصنع الكثير من الفرص أحياناً دون توفيق، لكن الأهم أننا نواصل سلسلة النتائج الإيجابية بثقة وروح عالية».

ترتيب أندية منطقة الغرب «أبطال آسيا للنخبة»

1- الهلال (السعودية) 12 نقطة

2- الأهلي (السعودية) 7

3- شباب الأهلي (الإمارات) 7

4- الوحدة (الإمارات) 7

5- تراكتور (إيران) 5

6- الشارقة (الإمارات) 4