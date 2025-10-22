1.24 هدف كل 90 دقيقة.. برشلونة يُجدد دماء راشفورد

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد سنوات مضطربة، عاد ماركوس راشفورد للتألق مع برشلونة، مسكتاً أصوات منتقديه بإظهار موهبته التي لا تضاهى، لم تكن مهارات اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً موضع شك، حيث تمحّورت معظم الانتقادات التي واجهها الدولي الإنجليزي في السنوات الأخيرة حول سلوكياته.

وكان هذا بلا شك الوقت المناسب لجميع الأطراف لمغادرة راشفورد مانشستر يونايتد هذا الصيف، وقد أعاد انتقاله إلى برشلونة إحياء مسيرته الكروية، وقلما برز لاعبون على الساحة بمثل تألق راشفورد، الذي سجل هدفين متتاليين في بداية مسيرته مع مانشستر يونايتد، استمتع بلحظات لا تُنسى في نادي طفولته، لكن علاقته بالجماهير توترت مع اقتراب نهاية مسيرته.

وأظهر راشفورد لمحات من تألقه خلال فترة إعارته إلى أستون فيلا الموسم الماضي، ليقنع برشلونة بتعزيز اهتمامه القديم به.. كان هناك تشكيك كبير في سعي برشلونة لضم اللاعب الإنجليزي، لكن راشفورد استعاد أفضل مستوياته، وعاد للعب كرة القدم بابتسامة على وجهه.

واكتسح فريق برشلونة، فريق أولمبياكوس اليوناني بستة أهداف مقابل هدف، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وكانت ليلة لا تنسى لبرشلونة، حيث اختار هانسي فليك 7 لاعبين من خريجي أكاديمية «لا ماسيا» ضمن التشكيلة الأساسية، وسجل فيرمين لوبيز ثلاثية.

ولكنها كانت أيضاً ليلة مميزة لراشفورد، حيث سجل ثنائيته الثانية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولا يوجد لاعب من برشلونة أكثر مساهمة في الأهداف هذا الموسم من اللاعب المعار من مانشستر يونايتد.

وسجل راشفورد 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 12 مباراة مع برشلونة، بمعدل مساهمة مذهل بلغ 1.24 هدف في كل 90 دقيقة، ولعب راشفورد كمهاجم محوري، ويمكن الاعتماد عليه في هذا المركز ضد ريال مدريد في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل، في الدوري الإسباني، ويتصدر اللاعب الإنجليزي قائمة مساهمة الأهداف في برشلونة هذا الموسم برصيد 11 هدفاً، متقدماً على لامين يامال (8) وفيران توريس (6).

ومن المثير للاهتمام أن معدل راشفورد البالغ 1.24 هدف في كل 90 دقيقة مع برشلونة يفوق بكثير معدله البالغ 0.68 هدف في كل 90 دقيقة خلال 426 مباراة مع مانشستر يونايتد، ولا تزال مسيرة راشفورد في إسبانيا في بدايتها، لكن خيار الشراء مقابل 30 مليون يورو، الذي يملكه برشلونة للتعاقد مع النجم الإنجليزي بشكل دائم يبدو حالياً صفقة رابحة.