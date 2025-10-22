الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فلاح بن زايد يعتمد أجندة بطولات موسم «غنتوت للبولو»

فلاح بن زايد يعتمد أجندة بطولات موسم «غنتوت للبولو»
22 أكتوبر 2025 14:00

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الوطنية للفنادق» ترعى نادي غنتوت للبولو لمدة 10 سنوات

اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أجندة النادي للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، والتي تتضمن 9 فعاليات رياضية ومجتمعية وخيرية. 
ويُدشّن نادي غنتوت موسمه الجديد، بإقامة مهرجان كأس البولو الوردي «بينك بولو»، والمقرر له يوم السبت 8 نوفمبر المقبل، فيما يقام كأس الاتحاد للبولو بتصنيف (6- 8 هاند يكاب) في الفترة من 17إلى 29 نوفمبر المقبل، وتشهد الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل، إقامة البطولة السنوية الخامسة لكأس سلطان بن زايد للبولو، بمشاركة فئة (8 - 10 هاند يكاب)، وتم تحديد يوم 13 ديسمبر المقبل موعداً لمهرجان البولو البريطاني السنوي، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع السفارة البريطانية لدى الدولة. 
ويقام في العاشر من يناير 2026 مهرجان البولو الخيري السنوي، الذي يعود ريعه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، وتشهد الفترة من 20 يناير إلى الأول فبراير 2026 إقامة بطولة الإمارات الدولية بمستوى (10- 12 هاند كاب)
وتم تحديد يوم السابع من فبرابر من العام المقبل موعداً ليوم الأمل للبولو، فيما تقام بطولة غنتوت الدولية للبولو في الفترة من 21 من فبراير المقبل وحتى الثامن من مارس.
أما بطولة كأس القارات للبولو التي ينظمها النادي في الفترة من 28 مارس حتى الخامس من أبريل المقبل، فهي الجديد الذي يقدمه «غنتوت للبولو» هذا العام، وسوف تشكّل مسك ختام بطولات الموسم لعشاق البولو.

فلاح بن زايد
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
البولو الوردي
آخر الأخبار
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
الرياضة
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
اليوم 14:22
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©