فلاح بن زايد يعتمد أجندة بطولات موسم «غنتوت للبولو»

مصطفى الديب (أبوظبي)

اعتمد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أجندة النادي للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، والتي تتضمن 9 فعاليات رياضية ومجتمعية وخيرية.

ويُدشّن نادي غنتوت موسمه الجديد، بإقامة مهرجان كأس البولو الوردي «بينك بولو»، والمقرر له يوم السبت 8 نوفمبر المقبل، فيما يقام كأس الاتحاد للبولو بتصنيف (6- 8 هاند يكاب) في الفترة من 17إلى 29 نوفمبر المقبل، وتشهد الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل، إقامة البطولة السنوية الخامسة لكأس سلطان بن زايد للبولو، بمشاركة فئة (8 - 10 هاند يكاب)، وتم تحديد يوم 13 ديسمبر المقبل موعداً لمهرجان البولو البريطاني السنوي، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع السفارة البريطانية لدى الدولة.

ويقام في العاشر من يناير 2026 مهرجان البولو الخيري السنوي، الذي يعود ريعه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، وتشهد الفترة من 20 يناير إلى الأول فبراير 2026 إقامة بطولة الإمارات الدولية بمستوى (10- 12 هاند كاب)

وتم تحديد يوم السابع من فبرابر من العام المقبل موعداً ليوم الأمل للبولو، فيما تقام بطولة غنتوت الدولية للبولو في الفترة من 21 من فبراير المقبل وحتى الثامن من مارس.

أما بطولة كأس القارات للبولو التي ينظمها النادي في الفترة من 28 مارس حتى الخامس من أبريل المقبل، فهي الجديد الذي يقدمه «غنتوت للبولو» هذا العام، وسوف تشكّل مسك ختام بطولات الموسم لعشاق البولو.