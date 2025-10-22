الاتحاد الأفريقي يعلن المرشحين لجوائز «الأفضل» في القارة

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم، عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في عام 2025 في فئة الرجال، وذلك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب لعام 2025 بوبيتسا، مدرب منتخب كاب فيردي، وحسام حسن، مدرب منتخب مصر، وكرونوسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، وسامي الطرابلسي، وروموالد راكونتدراب، ومعين الشعباني، وطارق السكتيوي، ومحمد وهبي، ووليد الركراكي، وبابي تياو.

يتنافس على لقب أفضل نادٍ في عام 2025 شباب بلوزداد الجزائري، وشباب قسنطينة الجزائري، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبيراميدز المصري، ونهضة بركان المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وستيلينبوش الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، وسيمبا التنزاني.

ويتنافس على جائزة أفضل منتخب، كل من الجزائر، وكاب فيردي، ومصر، وكوت ديفوار، وغانا، والمغرب، والمغرب تحت 20 عاماً، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتونس، فيما يتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب البوركيني أشرف تابسوبا، والإيفواري ألينيو هايدارا، والكونغولي نواه صديقي، والمغربي عبدالله وزان، والمغربي حسام الصادق، والمغربي عثمان معما، والنيجيري دانيال بامي، والسيراليوني موموه كامارا، وثنائي جنوب أفريقيا تيلون سميث ومبيكيلي مبوكازي.