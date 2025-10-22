قرعة كأس الخليج تحت 23 عاماً 4 نوفمبر في الدوحة



الدوحة (د ب أ)

حدد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم موعد إجراء قرعة بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً، وذلك يوم الاثنين الرابع من نوفمبر المقبل في مقر الاتحاد بالدوحة، حيث ستقام مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو بمشاركة ممثلي المنتخبات الخليجية إلى جانب العراق واليمن.

وتستضيف الدوحة منافسات البطولة خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخبات الخليجية، التي تستعد لخوض غمار هذه البطولة، التي تُعد إحدى أهم بطولات الفئات السنية في المنطقة. وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة من المسابقات، التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي، إلى جانب بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولى وبطولتي الشباب والناشئين، اللتين أقيمتا مؤخراً في السعودية وقطر، بالإضافة إلى دوري أبطال الخليج للأندية، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب بمشاركة ثمانية أندية قُسمت على مجموعتين يتأهل عن كل منهما فريقان إلى الدور قبل النهائي.

وحققت بطولات الاتحاد نجاحاً لافتاً سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، من خلال المتابعة الإعلامية والجماهيرية الكبيرة التي حظيت بها، فضلاً عن كونها أبرزت العديد من المواهب الشابة، التي يُتوقع أن تكون من روافد المنتخبات الخليجية الأولى في المستقبل.

ويؤكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم من خلال تنظيمه لهذه البطولات حرصه على تطوير كرة القدم الخليجية وترسيخ حضورها القاري والدولي، بما يعزز مكانة المنتخبات الخليجية على مختلف المستويات.