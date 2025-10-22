«النصف الثاني» من «ثالثة الأبطال».. الرقم القياسي قد يتحطّم الليلة

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد تسجيل 43 هدفاً في «الليلة الأولى» من الجولة الثالثة، بدوري أبطال أوروبا، يبقى أمام الـ9 مباريات المُتبقية، في النصف الثاني من الجولة، اهتزاز الشباك 25 مرة فقط، لتتجاوز الرقم القياسي المُسجّل في الجولة الخامسة، من نُسخة الموسم الماضي 2024-2025، التي شهدت إجمالاً تسجيل 67 هدفاً في 18 مباراة، لتتصدّر المشهد التاريخي، الذي قد يتحطّم الليلة، بعد «ماراثون» تهديفي غير عادي، في النصف الأول من الجولة.

وبغض النظر عن نتائج مباريات الليلة، فإن «المفارقات» كانت حاضرة عند مقارنة ما حدث في أول 9 مباريات من الجولة الحالية، بما انتهت إليه الجولة الخامسة في 2024-2025، إذ تم تسجيل 40 هدفاً في ليلتها الأولى آنذاك، مقابل 43 ليلة أمس، في حين اهتزت الشباك 27 مرة في الليلة الثانية قبل عام من الآن، وبحسب مُعطيات مباريات اليوم، لما تحمله من مواجهات تحمل فوارق واضحة بين بعض المتنافسين فيها، فإن تحطيم هذا الرقم يبدو مسألة «سهلة».

وشهدت تلك الجولة في الموسم الماضي، تسجيل أحد الفرق «نصف درزن من الأهداف» في مباراتين، وهو ما تكرر أمس، لكنها لم تكن على موعد مع «سُباعية»، مثل التي حصدها باريس سان جيرمان الليلة الماضية، كما كان أكبر عدد من الأهداف هز الشباك في إحدى مباريات العام السابق، 7 أهداف، خلال فوز أتالانتا على يونج بويز بنتيجة 6-1، في حين شهد النصف الأول من الجولة الحالية، تسجيل 9 و8 أهداف في مباراتين، بفوز «الأمراء» على ليفركوزن 7-2، ومفاجأة أيندهوفن أمام نابولي بنتيجة 6-2.

وبالعودة سريعاً إلى مقارنة بعض نتائج الجولة «القياسية» مع النصف الأول من الحالية، فإن أتلتيكو مدريد الذي فاز 6-0 على سبارتا براغ آنذاك، تلقى خُسارة مُذلّة أمام أرسنال أمس، بنتيجة 0-4، في حين حافظ «المدفعجية» على نفس النسق، حيث حقق الانتصار قبل عام بنتيجة 5-1، على حساب سبورتنج لشبونة، وتعادل مانشستر سيتي على ملعبه قبل عام، 3-3 مع فينورد، لكنه فاز باستحقاق 2-0 خارج الديار أمام فياريال.

وحدث انقلاب مُثير ل«أسود» ليفركوزن، الذي خسر أمس بـ«السبعة»، بعدما فاز ب«الخمسة» في تلك الجولة القديمة، على حساب ريد بول سالزبورج، في حين أن «سان جيرمان» الذي خسر العام الماضي 0-1 أمام بايرن ميونيخ، حصد الفوز الأكبر «القياسي» في الجولة الحالية، حتى الآن، بنتيجة 7-2.

برشلونة وبوروسيا دورتموند وأيندهوفن وإنتر ميلان، حافظوا على انتصاراتهم أيضاً عبر الجولتين، قياسية 2024-2025 والليلة الأولى من الثالثة الحالية، لكن اختلفت النتائج تماماً، حيث فاز «البارسا» 3-0 على بريست، مقارنة ب«السُداسية» في شباك أولمبياكوس، وانتصر «أسود الفيستيفال» 3-0 أيضاً على دينامو زغرب، مقابل 4-2 على حساب كوبنهاجن، أما «الأفاعي» فقد اكتفى بهدف وحيد في مرمى لايبزيج سابقاً، مقابل «رُباعية» في مواجهة سان جيلواز، وتبقى النتيجة الأكبر والأغرب لمصلحة «بي إس في»، الذي دكّ حصون نابولي بنتيجة 6-2.