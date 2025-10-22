«تعليقات كراهية» تدخل ملاعب التنس من جديد



برلين (د ب أ)

كشفت لاعبة التنس الألمانية إيفا ليس عن تلقيها لتعليقات كراهية بعد إقصائها من بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو. وعلى حسابها بموقع «إنستجرام»، نشرت ليس، اليوم الأربعاء، مجموعة من الرسائل الصادمة، أغلبها باللغة الإنجليزية.

وكان من بين العديد من الرسائل التي تلقتها «اقتلي نفسك، أيتها القذرة» و«نأمل أن تكون تلك آخر مباراة احترافية لك. وتضمنت العديد من الرسائل الأخرى تمنيات بوفاتها. وكتبت ليس: «رياضة التنس ممتعة إلى أن تصبح غير ذلك». وكانت اللاعبة الألمانية خسرت 1/ 6 و1/ 6 أمام فيكتوريا مبوكو في دور الـ16 اليوم الأربعاء.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها «ليس» رسائل كراهية. في يونيو الماضي قالت إن كمية الإساءة التي تتعرض لها عبر الإنترنت «ازدادت فعلياً مع زيادة عدد الأشخاص الذين باتوا يعرفونني، ومع بث مبارياتي بشكل أكثر تكراراً».

وقالت وقتها، إنها تعتقد أن أغلب الناس الذين يقومون بالإساءة عبر الإنترنت هم من يراهنون بالأموال على المباريات. وشهدت مباريات بطولة بان باسيفيك التي أقيمت اليوم أيضاً، فوز ليندا نوسكوفا على مكارتني كيسلر 5/ 7 و6/ 3 و6/ 4، وآنا كالينسكايا على ديانا شنايدر 7 6/ و2/ 6 و7/ 6، وكارولينا موتشوفا على مايا جوينت 6/ 3 و7/ 5.