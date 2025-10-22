الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«تعليقات كراهية» تدخل ملاعب التنس من جديد

«تعليقات كراهية» تدخل ملاعب التنس من جديد
22 أكتوبر 2025 15:56


برلين (د ب أ)
كشفت لاعبة التنس الألمانية إيفا ليس عن تلقيها لتعليقات كراهية بعد إقصائها من بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو. وعلى حسابها بموقع «إنستجرام»، نشرت ليس، اليوم الأربعاء، مجموعة من الرسائل الصادمة، أغلبها باللغة الإنجليزية.
وكان من بين العديد من الرسائل التي تلقتها «اقتلي نفسك، أيتها القذرة» و«نأمل أن تكون تلك آخر مباراة احترافية لك. وتضمنت العديد من الرسائل الأخرى تمنيات بوفاتها. وكتبت ليس: «رياضة التنس ممتعة إلى أن تصبح غير ذلك». وكانت اللاعبة الألمانية خسرت 1/ 6 و1/ 6 أمام فيكتوريا مبوكو في دور الـ16 اليوم الأربعاء.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها «ليس» رسائل كراهية. في يونيو الماضي قالت إن كمية الإساءة التي تتعرض لها عبر الإنترنت «ازدادت فعلياً مع زيادة عدد الأشخاص الذين باتوا يعرفونني، ومع بث مبارياتي بشكل أكثر تكراراً».
وقالت وقتها، إنها تعتقد أن أغلب الناس الذين يقومون بالإساءة عبر الإنترنت هم من يراهنون بالأموال على المباريات. وشهدت مباريات بطولة بان باسيفيك التي أقيمت اليوم أيضاً، فوز ليندا نوسكوفا على مكارتني كيسلر 5/ 7 و6/ 3 و6/ 4، وآنا كالينسكايا على ديانا شنايدر 7 6/ و2/ 6 و7/ 6، وكارولينا موتشوفا على مايا جوينت 6/ 3 و7/ 5.

أخبار ذات صلة
بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس تجمع المصنّفات على «ضفاف الرابعة»
ألكاراز يحتفظ بصدارة تصنيف لاعبي التنس وسينر يلاحقه
التنس
ملاعب التنس
بطولات التنس
بطولات التنس الأربع الكبرى
آخر الأخبار
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
الرياضة
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
اليوم 14:22
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©