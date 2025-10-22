جاني: 800 ألف درهم جوائز النسخة الخامسة لـ«شاطئية كلباء»



علي معالي (كلباء)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية عن مشاركة 5000 لاعب في 29 لعبة وفاعلية في النسخة الخامسة من هذا الحدث الرياضي والاجتماعي الكبير، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وتقام على شاطئ درة الساحل الشرقي خلال الفترة من 7 إلى 16 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة، والمستشار الدكتور عمر بن حنيفة نائب رئيس الدورة، وعبدالله سلطان عضو مجلس الشارقة الرياضي، ود. ياسر عمر الدوخي مدير الدورة مدير مكتب الإشراف العام، وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي إدارات الاتحادات والأندية.

أعلن عبد الملك جاني عن أنه تم رصد جوائز مالية تبلغ 800 ألف درهم في ظل ازدياد عدد المشاركين إلى 5000 لاعب ولاعبة، من خلال 7 باقات، تشمل 29 لعبة رياضية وفعالية مجتمعية.

بدأ المؤتمر بفيلم تسجيلي عن النسخة الماضية، ثم تحدث عيسى هلال الحزامي عن الحدث الكبير الذي يقام في ضيافة مدينة كلباء، والأهمية من نشأته التي انطلقت بـ 7 ألعاب رياضية وعدد يقارب الـ 800 لاعب ولاعبة، حتى وصل حالياً في النسخة الخامسة إلى هذا الرقم مشيداً في نفس الوقت بالعمل الكبير والمنظم الذي تقوم به اللجنة المنظمة على مدار السنوات الماضية.

وأشاد عبدالملك جاني، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وأوضح أن الرقم الكلي للاعبين واللاعبات المشاركين في هذا العام ارتفع إلى 5000 لاعب ولاعبة، وشكر باسم اللجنة المنظمة الجهات المتعاونة والراعية والداعمة، واستعرض أهم الفعاليات المصاحبة، مؤكدا حرص اللجنة على تطوير الدورة من نسخة إلى أخرى، ثم تم عرض شعار الدورة والبرنامج الزمني لألعابها والجهات المشاركة والهيكل التنظيمي لها.

وتشمل باقة الألعاب الفردية للدورة: الترايثلون، سباق الطريق، الريشة الطائرة، القوس والسهم، وباقة باقة الألعاب الجماعية تضم: كرة القدم، والسلة 3×3، والكرة الطائرة، وباقة المسابقات البحرية تشمل: بطولة الإمارات للشراع الحديث، والشواحيف، وتحدي الكاياك، والتجديف الواقف، ثم باقة الألعاب الإلكترونية وهي: التجديف الأرضي، وكرة القدم الإلكترونية، وباقة ألعاب الدفاع عن النفس وتضم: الجوجيستو والتايكواندو والجودو والكاراتيه والمصارعة، ثم باقة ألعاب اللياقة البدنية وتضم: شد الحبل، وسباق الموانع، والتريثلون.

وفيما يخص الفعاليات المصاحبة فتشمل: كرة السلة للكراسي المتحركة، «الكاليستانيكس»، ومصارعة الذراعين، مسابقة الطيران الشراعي وحملة تنظيف البحر، ومسيرة «لنمشي» بمشاركة أهالي كلباء، والملتقى الثاني للحوار الإستراتيجي.