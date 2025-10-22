الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

22 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في مونديال «الرماية البارالمبية»

22 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في مونديال «الرماية البارالمبية»
22 أكتوبر 2025 16:30

دبي (وام)

يستعد 22 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة، للمشاركة في منافسات النسخة الثامنة من كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، في نادي العين للفروسية والرماية، من 25 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل.
وأكمل المشاركون استعداداتهم النهائية لخوض فعاليات البطولة، ومنافسة رماة العالم في 43 مسابقة متنوعة، للرجال والسيدات، تشمل المسدس والبندقية الهوائية والنارية «سكتون»، ورماية الشوزن، وفئة المكفوفين.
وقال ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، إن النسخة الثامنة للبطولة في نادي العين للفروسية والرماية، محطة جديدة للمنافسة العالمية، وتأكيد تطور قدرات فئة أصحاب الهمم، بإنجازات عالمية في الرماية، لاسيما أن البطولة التي أقيمت خلال النسخ الماضية شهدت نتائج مميزة تجسد دعم واهتمام القيادة الرشيدة بفئة أصحاب الهمم.
وأضاف أن وجود 4 لاعبات ضمن أفراد الفريق الإماراتي المشارك في البطولة، يؤكد القدرات التنافسية العالمية للمرأة الإماراتية، وتمكينها من المهارات التي تؤهلها لمواجهة التحديات في بطولات عالمية، لاسيما أن النسخة الحالية تشهد وجود 213 لاعباً ولاعبة من 37 دولة.

الرماية
العين
