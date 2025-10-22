الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«آسيا والمحيط الهادئ» للجولف في دبي غداً بمشاركة 120 لاعباً

«آسيا والمحيط الهادئ» للجولف في دبي غداً بمشاركة 120 لاعباً
22 أكتوبر 2025 16:57

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رجل أعمال إماراتي يوقف 7 مبانٍ بـ 110 ملايين درهم دعماً للعمل الخيري
مجلس قيادات الشرطة يستعرض موضوعات أمنية وتنظيمية مهمة

تستعد دبي لانطلاق واحدة من أبرز بطولات الجولف للهواة في العالم، حيث يشارك 120 لاعباً من أفضل المواهب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في النسخة السادسة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، التي يحتضنها ملعب المجلس الشهير في نادي الإمارات للجولف، وتنطلق غداً وسط أجواء حماسية يتطلع فيها المشاركون إلى نيل بطاقة التأهل إلى بطولة «الماسترز» 2026 وضمان مقعد في بطولة «ذا أوبن» رقم 154.
وتُقام البطولة بتنظيم مشترك بين نادي أوجوستا الوطني للجولف، ومؤسسة R&A، واتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، وتستمر منافساتها على مدى أربعة أيام من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري، حيث يتنافس نخبة من أبرز المواهب الصاعدة في المنطقة على أحد أكثر ملاعب الجولف تميّزاً في الشرق الأوسط، للفوز بفرصة العمر للمشاركة في أعرق بطولتين على مستوى العالم.
ويتقدّم قائمة المشاركين التايلاندي فيفا لاوباكدي، المصنف رقم 56 عالمياً في تصنيف الهواة، والذي يخوض البطولة، وهو في قمة مستواه بعد سلسلة من النتائج المميزة، شملت تحقيق المركز السادس في بطولة «ساهالي بلايرز»، إلى جانب فوزه بلقبي «باباجو إنديفيدوال» و«ثندربيرد إنفيتيشينال»، علماً بأنه لم يُخفق في تجاوز مرحلة القص خلال مشاركاته الثلاث السابقة في البطولة.

الجولف
دبي
بطولة آسيا والمحيط الهادي للجولف
آخر الأخبار
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
الرياضة
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
اليوم 14:22
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©