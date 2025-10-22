«آسيا والمحيط الهادئ» للجولف في دبي غداً بمشاركة 120 لاعباً

دبي (الاتحاد)

تستعد دبي لانطلاق واحدة من أبرز بطولات الجولف للهواة في العالم، حيث يشارك 120 لاعباً من أفضل المواهب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في النسخة السادسة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، التي يحتضنها ملعب المجلس الشهير في نادي الإمارات للجولف، وتنطلق غداً وسط أجواء حماسية يتطلع فيها المشاركون إلى نيل بطاقة التأهل إلى بطولة «الماسترز» 2026 وضمان مقعد في بطولة «ذا أوبن» رقم 154.

وتُقام البطولة بتنظيم مشترك بين نادي أوجوستا الوطني للجولف، ومؤسسة R&A، واتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، وتستمر منافساتها على مدى أربعة أيام من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري، حيث يتنافس نخبة من أبرز المواهب الصاعدة في المنطقة على أحد أكثر ملاعب الجولف تميّزاً في الشرق الأوسط، للفوز بفرصة العمر للمشاركة في أعرق بطولتين على مستوى العالم.

ويتقدّم قائمة المشاركين التايلاندي فيفا لاوباكدي، المصنف رقم 56 عالمياً في تصنيف الهواة، والذي يخوض البطولة، وهو في قمة مستواه بعد سلسلة من النتائج المميزة، شملت تحقيق المركز السادس في بطولة «ساهالي بلايرز»، إلى جانب فوزه بلقبي «باباجو إنديفيدوال» و«ثندربيرد إنفيتيشينال»، علماً بأنه لم يُخفق في تجاوز مرحلة القص خلال مشاركاته الثلاث السابقة في البطولة.