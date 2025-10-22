نيوكاسل يمدد عقد تونالي حتى 2029

لندن (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن ساندرو تونالي، لاعب فريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، وقع على عقد تمديد عقده مع الفريق حتى 2029، مع خيار إضافة 12 شهراً إضافياً.

انضم تونالي لصفوف نيوكاسل قادماً من ميلان في يوليو 2023 مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (73.3مليون دولار) بعقد مبدئي لمدة خمسة أعوام، وتألق بشكل فوري، وسجل في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفوز 5-1 على أستون فيلا، لكنه تعرض للإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة 10 أشهر في أكتوبر 2023 بسبب خرقه لوائح المراهنات الإيطالية.

وفيما بعد، فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عقوبة إيقاف مع وقف التنفيذ لمدة شهرين، بسبب ارتكابه 50 مخالفة للوائح المراهنات في إنجلترا.

وعادل تونالي من فترة الإيقاف مع بداية موسم 2023-2024، وساعد نيوكاسل في الفوز بكأس الرابطة، أول بطولة كبرى محلية كبرى للنادي على مدار 70 عاماً، وتأهل لدوري أبطال أوروبا.