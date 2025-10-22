الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيوكاسل يمدد عقد تونالي حتى 2029

نيوكاسل يمدد عقد تونالي حتى 2029
22 أكتوبر 2025 17:07

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ثنائية لياو تضع ميلان على القمة الإيطالية
أتالانتا ولاتسيو.. «سلبية»!

ذكر تقرير إعلامي أن ساندرو تونالي، لاعب فريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، وقع على عقد تمديد عقده مع الفريق حتى 2029، مع خيار إضافة 12 شهراً إضافياً.
انضم تونالي لصفوف نيوكاسل قادماً من ميلان في يوليو 2023 مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (73.3مليون دولار) بعقد مبدئي لمدة خمسة أعوام، وتألق بشكل فوري، وسجل في أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفوز 5-1 على أستون فيلا، لكنه تعرض للإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة 10 أشهر في أكتوبر 2023 بسبب خرقه لوائح المراهنات الإيطالية.
وفيما بعد، فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عقوبة إيقاف مع وقف التنفيذ لمدة شهرين، بسبب ارتكابه 50 مخالفة للوائح المراهنات في إنجلترا.
وعادل تونالي من فترة الإيقاف مع بداية موسم 2023-2024، وساعد نيوكاسل في الفوز بكأس الرابطة، أول بطولة كبرى محلية كبرى للنادي على مدار 70 عاماً، وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

نيوكاسل
ساندرو تونالي
ميلان
آخر الأخبار
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
الرياضة
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
اليوم 14:22
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©