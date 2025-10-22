منتخب الفنون القتالية المختلطة يُكمل تحضيراته لـ«آسيوية الشباب»

أبوظبي (وام)

أكمل منتخب الفنون القتالية المختلطة استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، التي تستضيفها مملكة البحرين، من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، حيث ستقام منافسات الفنون القتالية المختلطة من 23 إلى 25 أكتوبر في مركز البحرين العالمي للمعارض.

ويمثل منتخبنا الوطني في البطولة 8 لاعبين ولاعبات يشاركون في فئتي المنافسات التقليدية والحديثة، وهم غلا الحمادي (50 كجم تقليدي)، عبدالله الدرمكي (50 كجم تقليدي)، عمر المرزوقي (65 كجم حديث)، سيف الجنيبي (65 كجم تقليدي)، أحمد عبد الرحيم (60 كجم حديث)، عمر الرئيسي (60 كجم تقليدي)، سالم الحمود (75 كجم تقليدي)، وعفراء المطوي (50 كجم حديث).

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ورئيس بعثة المنتخب: «تشكل مشاركتنا في دورة الألعاب الآسيوية للشباب خطوة استراتيجية ضمن مسار متكامل لبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة القارية والعالمية، نحن نؤمن بأن الاستثمار في الفئات السنية يشكّل الركيزة الأساسية لصناعة أبطال المستقبل، وهذه البطولة تمثل اختباراً عملياً لقدرات لاعبينا وفرصة لإبراز جاهزيتهم الفنية والذهنية، وهدفنا لا يقتصر على تحقيق نتائج سريعة، فنحن نعمل على تأسيس ثقافة احترافية تقوم على الانضباط والقدرة على التكيف، ونواصل العمل لترسيخ مكانة الإمارات كرقم صعب في الفنون القتالية المختلطة».

من جانبه، قال سيف الجنيبي، لاعب المنتخب الوطني: «دخلنا مرحلة التركيز الكامل، وكلنا عزيمة على تقديم أداء يعكس مستوى التحضيرات التي خضناها خلال الفترة الماضية، نعرف جيداً حجم المنافسة، وهدفنا أن نثبت أنفسنا ونحقق نتائج جيدة».