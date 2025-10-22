الصحف الكتالونية: «السُداسية» رائعة لكن «الكلاسيكو» أهم!

عمرو عبيد (القاهرة)

أبدت الصحف الكتالونية سعادتها بالفوز الكبير، الذي حققه برشلونة على حساب أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، لكن خرجت أغلب تقاريرها ومقالاتها، لتتحدث عن «الكلاسيكو» المُقبل أمام ريال مدريد، حتى خلال تحليلها لما قدمه فريقها في مواجهة «الشامبيونزليج»، اتخذت منه مدخلاً تحضيرياً للمباراة الكُبرى في «الليجا»، وهو أمر منطقي وطبيعي بالتأكيد.

أخبار مباراة أولمبياكوس على موقع صحيفة «سبورت» الإلكتروني، توارت خلف الاهتمام بكل تفاصيل «الكلاسيكو»، خاصة مسألة استئناف إدارة برشلونة ضد قرار إيقاف هانسي فليك، بعد تعرضه للطرد في مباراة الدوري الأخيرة أمام جيرونا، وأكدت الصحيفة مثلما كان الحال عبر «موندو ديبورتيفو»، أن «البارسا» سيلجأ إلى لجنة الاستئناف المحلية، التي قد تصدر قرارها بين الخميس والجُمعة المقبلين، وستكون الخطوة التالية طلب الإجراء الاحترازي من المحكمة الإدارية الرياضية، كاس، ليتمكن فليك من قيادة فريقه في «الكلاسيكو»، داخل الميدان.

كما تحدثت «سبورت» عن «الرسالة السرية» التي يبعثها فليك إلى «البيرنابيو»، حيث أشارت إلى إمكانية وضع المدرب الألماني، لاعبه رافينيا، أساسياً أمام ريال مدريد، في خطوة مفاجئة غير متوقعة، لكن هذا الأمر يسبق أوانه، إذ سيتابعه فليك في التدريبات المقبلة لحسم قراره، لكنها عادت للحديث عن «خطة سرية» وضعها الجهاز الفني، لتجهيز رافينيا، خلال الأيام الماضية، ليكون «مفاجأة البارسا» في وجه «الملكي».

وفي نفس الإطار، قالت «موندو دبورتيفو» أن رافينيا لن يكون وحده المُتاح أمام فليك في المباراة الأهم خلال المرحلة الحالية، بل إن الألماني يستطيع الاستعانة بفيران توريس، الذي بات جاهزاً بحسب الأخبار لخوض المباريات، وبالتأكيد يحتاجه الفريق بشدة في «الكلاسيكو»، رغم أن راشفورد قام بأداء واجبه على أكمل وجه في المباراة الأخيرة، ومدحته الصحيفة كثيراً، وكتبت أنه يُقدّم ما لم يقدمه في سنوات ماضية، خلال مباريات قليلة مع «البارسا» منذ انطلاق الموسم.

وكتبت «موندو» أن الصورة التي ظهر عليها راشفورد تبعث بالاطمئنان إلى جماهير «البلوجرانا»، وتؤكد استعداده لمواجهة ريال مدريد، متوقعة أن يكون أحد أبرز نجوم تلك المباراة، سواء لعب في مركز الجناح أو «رقم 9»، كما تحدثت بالطبع عن فيرمين لوبيز، الذي أحرز «الهاتريك» وأعاد الثقة إلى الفريق، مانحاً مدربه حلولاً متنوعة ومختلفة، سيكون لها أثر كبير في مباراة «الكلاسيكو»، واختتمت حديثها عنه قائلة، إنه لو لعب «البارسا» بروح فيرمين، المماثلة للروح «الكتالونية» الحماسية المعروفة، سيقدم الفريق مباراة رائعة أمام غريمه التقليدي.