مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن يدشن فعالياته بمنافسات الحقايق



أبوظبي (وام)



تنطلق غداً الخميس النسخة الثالثة من مهرجان الظفرة لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن على مدار 4 أيام، بميدان سباق الهجن بمدينة زايد، ويقام المهرجان برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويتضمن 107 أشواط في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن المطايا تتنافس على 24 رمزاً، بواقع 8 رموز لكل فئة، بالإضافة إلى جوائز عينية ونقدية للفائزين خصصتها اللجنة المنظمة، وسط إقبال كبير على المشاركة من ملاك الهجن بالدولة.

وتفتتح منافسات فئة الحقايق أشواط المهرجان، بواقع 24 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كلم، ويحصل الفائز في كل شوط على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز مالية حتى المركز العاشر.

وتشهد الفترة المسائية 10 أشواط، منها 4 رموز في الأشواط الرئيسية للحقايق الأبكار والقعدان المفتوح والإنتاج، وتتراوح الجوائز المالية للفائزين بين 500 و400 ألف درهم.

ويتضمن اليوم الثاني 17 شوطاً لفئة الحقايق في الفترة المسائية، تتنافس خلالها المطايا المشاركة على 4 رموز كأس وبندقية الأبكار والقعدان المفتوح والإنتاج، بينما تقام منافسات فئة اللقايا السبت المقبل على مدار 22 شوطاً في الفترة الصباحية، و8 أشواط للرموز في الفترة المسائية.

ويختتم المهرجان الأحد المقبل بمنافسات فئة الإيذاع، بركض المطايا على مدار 18 شوطاً في الفترة الصباحية، و8 أشواط للرموز في الفترة المسائية، بواقع 4 رموز للأبكار والقعدان المفتوح والمحليات، و4 أخرى لرموز فئة الإنتاج.