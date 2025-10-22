المسيبي وراشد يتأهلان إلى دور الـ16 في «دولية الطاولة»



دبي (الاتحاد)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة موعد النسخة الرابعة من بطولة الإمارات الدولية للشباب والناشئين خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2026، تزامناً مع نجاح النسخة الثالثة المقامة حالياً في صالة شباب الأهلي بالممزر بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة من 26 دولة وبرعاية مجلس دبي الرياضي.

وواصل لاعبو الإمارات تألقهم في البطولة، بتأهل محمد المسيبي وراشد سعيد إلى دور الـ16 لفئة تحت 13 سنة، بعدما فاز الأول على الكويتي يوسف الكندري، وتخطى الثاني المصري يوسف المرسي، فيما ودع ناصر المري المنافسة بعد خسارته أمام أليكسي مارشوك.

وشهدت البطولة تألقاً عربياً لافتاً في الفئات السنية المختلفة، بينما فرض الكوريون هيمنتهم على الزوجي المختلط تحت 19 سنة.

وأكد عمار خلف الشامسي، رئيس لجنة الحكام، مشاركة 16 حكماً من بينهم 8 حكام إماراتيين، مشيراً إلى حرص الاتحاد على تأهيل الكوادر الوطنية، وتشجيع اللاعبين المعتزلين على دخول مجال التحكيم لدعم تطور اللعبة محلياً.