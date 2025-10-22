الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
فليك يغيب عن برشلونة في مباراة ريال مدريد

22 أكتوبر 2025 19:15


لندن (د ب أ)
من المقرر أن يغيب هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن التواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، الأحد المقبل، بسبب إيقافه مباراة واحدة، وحصل المدرب الألماني على إنذارين متتاليين ثم بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة من مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.
وسجل رونالد أراوخو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليبقى برشلونة على بعد نقطتين من ريال مدريد قبل رحلة الفريق إلى سانتياغو برنابيو. واستأنف برشلونة ضد قرار إيقاف فليك، لكن تم رفض الطعن. وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان، أوردته صحيفة (آس): «تم رفض الطعن على الإنذار المزدوج، وبناء على ذلك تقرر إيقاف هانزي فليك مباراة واحدة».
وأكد فليك، الذي يتولى تدريب برشلونة منذ مايو 2024، عقب المباراة أنه لم يتجاوز ضد الحكم، موضحاً: «كنت أصفق لفريقي، ولا أفكر حالياً في الغياب عن الكلاسيكو، ولم يرغب الحكم في التحدث معي، وتركني، وأتقبل عقوبة الطرد». ويتطلع برشلونة لتجاوز غياب مدربه فليك وتكرار نجاحه الموسم الماضي عندما فاز 4 / صفر في معقل ريال مدريد.

