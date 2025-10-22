الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية تطالب الدوري الإيطالي بإلغاء مبارياته الخارجية

22 أكتوبر 2025 19:30

 
لندن (د ب أ)

قالت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا إن الدوري الإيطالي يجب أن يسير على خطى نظيره الإسباني في إلغاء خطط إقامة مباراة في الخارج، وأعلن مسؤولو الدوري الإسباني، مساء الثلاثاء، تراجعه عن خطط إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في ميامي الأميركية خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو قرار جاء في أعقاب احتجاجات المشجعين واللاعبين على هذه الخطوة.
ورفض متحدث باسم الدوري الإيطالي التعليق عندما تواصلت معه وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، اليوم الأربعاء، ولكن يعتقد في الوقت الحالي على الأقل أن الدوري لا يزال في طور الحصول على موافقة لإقامة مباراة ميلن ضد كومو بأستراليا في فبراير، ورحبت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا بانتهاء مباراة ميامي، وقالت إن الدوري الإيطالي يجب أن يكون التالي، وقالت المنظمة في بيان: لقد سادت لغة المنطق، وقواعد اللعبة.
وأضافت: هذا انتصار مذهل لكرة القدم الأوروبية ولكل من يؤمن بأن اللعبة جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا، والآن حان الوقت لأن يسقط الدوري الإيطالي خططه أيضاً، وتابعت:هزيمة مخطط الدوري الإسباني توجه رسالة واضحة إلى عالم كرة القدم.. هذه المشاريع غير المدروسة محكوم عليها بالفشل، يجب أن تتوقف هذه المحاولات لزعزعة أسس اللعبة الآن، وأضافت الرابطة: على الدوري الإيطالي أن يفعل الصواب، في مواجهة عزلته المتنامية، وأن يسحب اقتراحه بنقل مباراة ميلان ضد كومو إلى أستراليا، لم يفت الأوان بعد.

الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني
أستراليا
المشجعين
