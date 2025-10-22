اعتماد انتخاب الهاشمي نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ للجولف



دبي (الاتحاد)

شهد الاجتماع العام السنوي للاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ للجولف (APGC)، الذي استضافته دبي، اليوم الأربعاء، اعتماد انتخاب فيليب هاسال رئيساً جديداً للاتحاد، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائباً للرئيس، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته تيمور حسن أمين، الذي اختتم مسيرة امتدت لأكثر من عقدين من العطاء والتطوير في خدمة رياضة الجولف الآسيوية.

وجاء هذا الانتقال القيادي عقب اجتماع ناجح لمجلس إدارة الاتحاد، بحضور عدد من الأعضاء يمثلون مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ، في خطوة تؤكد استمرارية النهج المؤسسي، وتعزيز مسار التطوير الشامل الذي بدأه أمين خلال فترة رئاسته التي استمرت ست سنوات.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب تيمور حسن أمين عن فخره بالإنجازات التي تحققت تحت مظلة الاتحاد، مؤكداً ثقته في القيادة الجديدة. وقال: «أفخر بأن عملية انتقال القيادة تمت بسلاسة. أثق بأن الرئيس الجديد فيليب هاسال ونائبه اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي سيواصلان قيادة الاتحاد بحكمة ورؤية، وسيسهمان في تعزيز مكانة منطقتنا على الساحة العالمية».

من جانبه، أشاد فيليب هاسال، الذي شغل منصب نائب رئيس الاتحاد منذ عام 2019، بالمسيرة الحافلة لأمين قائلاً: «لقد شهد الاتحاد في عهده قفزة نوعية غير مسبوقة، انتقلنا من إقامة بطولة واحدة فقط إلى تنظيم روزنامة حافلة بالبطولات والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية مثل الـ R&A وبطولة أوغوستا الوطنية، التقدم الذي تحقق تحت قيادته كان استثنائياً بكل المقاييس».

وأكد هاسال عزمه على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع اللواء الهاشمي لخدمة الدول الأعضاء، موضحاً أن الاتحاد يسعى لتعزيز احترافيته الإدارية من خلال استحداث منصب مدير عام يشرف على تنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية المقبلة.

وجّه الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ، شكره إلى أمين على جهوده الرائدة في تطوير اللعبة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً وثيقاً مع الرئيس الجديد لتعزيز حضور الجولف الآسيوي عالمياً. وقال: «نشكر تيمور على إخلاصه وقيادته الملهمة التي أسهمت في نهضة الجولف بالمنطقة. ونتطلع في المرحلة القادمة إلى العمل المشترك مع الدول الأعضاء لتوسيع قاعدة الممارسين، وتمكين اللاعبين الشباب من تحقيق النجومية العالمية».

واختُتم الاجتماع بحفل تكريم خاص أقيم على شرف تيمور حسن أمين، بحضور أسرته وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تسلّم درعاً تذكارية ولوحة فنية توثّق أبرز محطات مسيرته القيادية.