الرياضة

نجوم «كوينتيت 5» يعلنون جاهزيتهم لـ«تحدي دبي»

نجوم «كوينتيت 5» يعلنون جاهزيتهم لـ«تحدي دبي»
22 أكتوبر 2025 20:15

 
دبي (الاتحاد)

أعلن نجوم العالم جاهزيتهم لخوض التحدي الأول من نوعه في المنطقة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ضمن فعاليات أسبوع النزال الخاص ببطولة «كوينتيت 5»، إحدى أكثر بطولات الفنون القتالية ابتكاراً، والتي تُقام يوم غدٍ الخميس في «كوكاكولا أرينا»، بمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم في الجوجيتسو الجرابلينج.
وشهد المؤتمر الصحفي الكشف عن قائمة المقاتلين في الفرق الأربعة، حيث يتواجه خمسة مقاتلين من كل فريق في نظام إقصائي يعتمد على الاستسلام كطريق وحيد للفوز، ليبقى المقاتل المنتصر في الحلبة حتى يتم حسم المواجهة، إلى جانب الكشف عن قائمة النزالات الفردية الثلاثة التي تقام في إطار البطولة أيضاً، ويلتقي فيها: جون جونز ضد صموئيل رامالهو، وعبود مكلّف ضد أحمد البسيري، وبابلو أراجاو ضد ويسلي فيليكس.
وتحدث في المؤتمر الصحفي، كل من طارق سليمان، المنظم والمروج الإقليمي، و4 من أساطير الفنون القتالية الذين سيتولون تدريب الفرق في البطولة، وهم: رينزو جغرايسي، وكازوشي ساكورابا، وبوب ساب وأنطونيو رودريجو «مينوتاورو» نوجويرا، بالإضافة للمقاتلين المشاركين في المنافسات، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد طارق سليمان، أن الإمارات رسخت مكانتها كوجهة عالمية لأبرز المنظمات الرياضية وتحديداً الفنون القتالية، الباحثة عن التميز والإبداع في إقامة أكبر وأهم البطولات، وأحدثها منظمة كوينتيت، التي تأسست في اليابان عام 2018 على يد أسطورة الفنون القتالية كازوشي ساكورابا، وتستعد لإقامة هذه البطولة في دبي، باعتبارها ثاني بطولة فقط لها خارج اليابان، وقال: «ستكون الجماهير أمام حدث استثنائي من حيث التنافس بنظام الفرق، وهو ما يجعل كل مقاتل يضاعف جهوده من أجل تحقيق الفوز وتدعيم حظوظ فريقه، ويرفع من مستويات التحدي والإثارة في نوع غير مسبوق على صعيد المنطقة، ونتطلع أن تكون هذه بداية نحو بطولات أكبر مع هذه المنطقة تشارك فيها جميع أندية الفنون القتالية في الدولة».
وتُعد بطولة كوينتيت، التي تأسست في اليابان عام 2018 على يد أسطورة الفنون القتالية كازوشي ساكورابا، من أبرز المنافسات القتالية العالمية التي تجمع بين المهارة والتكتيك وروح الفريق.

دبي
مجلس دبي الرياضي
الفنون القتالية
الفنون القتالية المختلطة
