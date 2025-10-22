120 لاعباً في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة والانطلاقة غداً



دبي (الاتحاد)



تستعد دبي لانطلاق واحدة من أبرز بطولات الجولف للهواة في العالم، حيث يشارك 120 لاعباً من أفضل المواهب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في النسخة السادسة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، التي يحتضنها ملعب المجلس الشهير في نادي الإمارات للجولف، وتنطلق غداً وسط أجواء حماسية يتطلع فيها المشاركون إلى نيل بطاقة التأهل إلى بطولة «الماسترز» 2026 وضمان مقعد في بطولة «ذا أوبن» رقم 154.

وتُقام البطولة بتنظيم مشترك بين نادي أوغوستا الوطني للجولف، ومؤسسة R&A، واتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، وتستمر منافساتها على مدى أربعة أيام من 23 إلى 26 أكتوبر، حيث يتنافس نخبة من أبرز المواهب الصاعدة في المنطقة على أحد أكثر ملاعب الجولف تميزاً في الشرق الأوسط، للفوز بفرصة العمر للمشاركة في أعرق بطولتين على مستوى العالم.

ويتقدّم قائمة المشاركين التايلاندي فيفا لاوباكدي، المصنف رقم 56 عالمياً في تصنيف الهواة، والذي يخوض البطولة وهو في قمة مستواه بعد سلسلة من النتائج المميزة، شملت تحقيق المركز السادس في بطولة «ساهالي بلايرز»، إلى جانب فوزه بلقبي «باباجو إنديفيدوال» و«ثندربيرد إنفيتيشينال»، علماً بأنه لم يُخفق في تجاوز مرحلة القص خلال مشاركاته الثلاث السابقة في البطولة.

كما يشارك التايلاندي راتشانون «تي كيه» شانتانانووات، المصنف رقم 106 عالمياً، في البطولة للمرة الثانية، بعد مشاركته المؤثرة في نسخة 2022 التي أُقيمت في بلاده، والتي اضطر خلالها للانسحاب من صدارة المنافسات بسبب إصابة في الرقبة. ويُعدّ لاعب جامعة ستانفورد البالغ من العمر 19 عاماً أصغر فائز في التاريخ بإحدى بطولات التصنيف العالمي الرسمي للجولف، بعدما تُوّج بلقب بطولة «تراست جولف آسيا ميكست كاب» ضمن الجولة الآسيوية عام 2022، وهو في سن الخامسة عشرة و37 يوماً فقط.

ومن هونج كونج، يشارك جيفري شين، المصنف رقم 109 عالمياً، وهو في قمة جاهزيته بعد سلسلة من النتائج المميزة، حيث أنهى أربع بطولات متتالية منذ يوليو الماضي ضمن المراكز الثلاثة الأولى، من بينها وصافة بطولة سنغافورة المفتوحة للهواة، وفوزه ببطولة احترافية محلية في الصين. وكان مواطنه تايشي خو قد قدّم أداءً لافتاً في النسخة الأخيرة التي استضافتها دبي عام 2021، حين حلّ في المركز الثاني بعد جولة فاصلة، في إنجاز فتح أمامه الطريق نحو التتويج بلقب في الجولة الآسيوية وذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

أما الأسترالي هاري تاكيس، المصنف رقم 117 عالمياً، فيدخل البطولة بزخم قوي بعد فوزه بفارق 11 ضربة في بطولة سنغافورة المفتوحة في يوليو الماضي، مؤكّداً قدرته على التألق في الأجواء الحارة. كما عزّز اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، والدارس في جامعة سان دييغو، حضوره التنافسي بعد حلوله وصيفاً في بطولة «ساهالي بلايرز»، ما يجعله أحد أبرز المرشحين هذا الأسبوع.

ويعود الصيني زي تشين زهو، وصيف نسخة العام الماضي والمصنف رقم 125 عالمياً، إلى المنافسة هذا العام بروح التحدي، بعدما خسر اللقب بفارق ضربة واحدة فقط رغم تسجيله أدنى نتيجة في البطولة (65 ضربة) خلال الجولة الثالثة. وتُعدّ الصين أكثر الدول فوزاً بلقب البطولة بواقع خمس مرات، ويسعى اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، والمنتسب إلى جامعة كاليفورنيا بيركلي، إلى إضافة إنجاز جديد إلى هذا السجل الحافل.

أما نجم الجولف الإماراتي أحمد سكيك، فيتطلع إلى الاستفادة من خبرته الواسعة في ملعب المجلس عندما يخوض مشاركته السادسة في البطولة. وقدّم سكيك موسماً استثنائياً في 2025، حقق خلاله رقماً قياسياً جديداً في بطولة مجلس التعاون للجولف بمجموع 18 ضربة تحت المعدل، متفوّقاً بفارق 15 ضربة عن أقرب منافسيه، كما أصبح أول لاعب إماراتي في التاريخ يتجاوز مرحلة القص في بطولة معتمدة من الجولة الأوروبية.

ويقود سكيك أكبر بعثة إماراتية في تاريخ البطولة، تضم شقيقه محمد سكيك، إلى جانب رايان أحمد، وراشد العمادي، وسام مولان، وجوناثان سيلفراج، في مشاركة تُعدّ الأضخم لدولة الإمارات منذ انطلاق البطولة.