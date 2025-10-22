ندوة «السيزم» الدولية 2025 تختتم فعالياتها في أبوظبي

أبوظبي (وام)

اختتمت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال الندوة العلمية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية «السيزم 2025»(CISM)، التي نظّمتها وزارة الدفاع تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على مدى ثلاثة أيام من النقاشات العلمية والعروض البحثية والتعاون الدولي، تحت شعار: «الجاهزية البدنية والمرونة في القوات المسلحة: التحديات واستشراف المستقبل».

حضر فعاليات الحفل الختامي للندوة معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، إلى جانب كل من اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزيرالدفاع، واللواء الركن عبيد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة «السيزم 2025»، والعقيد نيلتون جوميزفيلهو، رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم)، واللواء راشد الدوسري، نائب رئيس المجلس عن قارة آسيا، والعميد الركن أيوب الفلاسي، رئيس وفد دولة الإمارات في المجلس، والعقيد البحري روبرتو ريكّيا، الأمين العام للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة «السيزم» والوفود والمتحدثين.

جاءت هذه النسخة، التي تُعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تأكيداً على مكانة دولة الإمارات ودورها في دفع مسيرة المعرفة الدفاعية وعلوم الرياضة العسكرية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وشهدت الندوة مشاركة واسعة ضمت أكثر من 130مشاركاً و43 متحدثاً من 35 دولة، عكسوا تنوعاً علمياً ومعرفياً رفيع المستوى في أحدث اتجاهات التدريب العسكري وعلوم الأداء البشري، من خلال برنامج علمي مكثف شمل محاضرات رئيسية وجلسات وورش عمل متخصصة.

وأكد اللواء الركن عبيد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة «السيزم 2025»، أن الندوة جسّدت رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في الجمع بين المعرفة والتعاون والابتكار لتعزيز مستقبل الجاهزية العسكرية، فيما عكست استضافتها التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم البحث العلمي والحوار المثمر وبناء الشراكات العالمية من خلال الرياضة والعلم.

ورسّخ نجاح فعاليات الندوة مكانة دولة الإمارات الريادية في استضافة الفعاليات العلمية والدفاعية العالمية، وأبرزت قدرتها على الجمع بين علوم الرياضة والابتكار الصحي والبحث التطبيقي لتعزيز الجاهزية والسلامة والرفاه لأفراد القوات المسلحة حول العالم. ومع اختتام أعمالها في العاصمة أبوظبي، التي تُواصل بناء الجسور بين العلم والأمن والدبلوماسية، تركت ندوة «السيزم 2025» إرثاً تعاونياً مستداماً يُعزّز دور دولة الإمارات في صياغة مستقبل الجاهزية العسكرية وبناء السلام العالمي من خلال الرياضة.

من جانبه، ألقى العميد الركن أيوب بطي الفلاسي، رئيس وفد دولة الإمارات في المجلس الدولي للرياضة العسكرية «السيزم»، كلمة وزارة الدفاع، والتي أكد خلالها أن استضافة هذا الحدث العالمي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تُمثّل محطة علمية مهمة شهدنا خلالها ندوة ثرية بالمناقشات والأفكار، وشكّلت خطوة بارزة نحو تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والعسكري بين الدول الأعضاء في «السيزم»، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق الرؤى المستقبلية للأنشطة الرياضية العسكرية بما يُواكب متطلبات العصر، ويعكس رسالة الإمارات في قيادة مسيرة السلام والابتكار والتميز.

وأضاف الفلاسي: «يُمثل هذا الحدث مصدر فخر واعتزاز لنا في دولة الإمارات، حيث نُؤكد حرصنا الدائم على تعزيز مكانتنا الدولية في هذا المجال، لا من خلال التحصيل العلمي فحسب، بل أيضاً عبر تبادل الخبرات والمعارف التي تُسهم في تطوير منهجيات علمية حديثة ترتقي بجاهزية قواتنا المسلحة وكفاءتها، وتدعم تطلعاتنا المستقبلية»، مؤكداً أن ما جرى طرحه من أبحاث متخصصة وتبادل للخبرات خلال الندوة يدل على عمق الالتزام المشترك بتحسين الأداء العسكري والرياضي، وتبنّي أفضل الممارسات التي تُعزّز جاهزية الأفراد وتدعم استدامة كفاءتهم في مواجهة تحديات المستقبل.

ووجّه الفلاسي كلمة شكر لكل من المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم)، ولجنة وفرق العمل بوزارة الدفاع، وأعضاء الوفود المشاركة، والباحثين الذين قدموا رؤى قيمةً ومهمةً في تطوير الفكر العسكري الرياضي العالمي، معتبراً أن هذه المشاركات العلمية تُعد ثمرة جهود متواصلة للارتقاء بمستوى الأداء العسكري والرياضي في العالم أجمع، وتُجسّد روح التعاون، وتُحقق مبدأ «الصداقة عبر الرياضة» التي يقوم عليها «السيزم» منذ تأسيسه.

وكرّم معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، عدداً من الشركاء والجهات الراعية والداعمين الذين أسهمت جهودهم في نجاح الندوة، تقديراً لمساهماتهم المتميزة في دعم فعالياته وتحقيق أهدافه.

شمل التكريم كلاً من مجموعة «إيدج»، ومجلس توازن لتمكين الدفاع «توازن»، وشركة الاتحاد للطيران، وجامعة خليفة، و«بالمز للرياضة»، واتحاد السهام، إضافة إلى العقيد نيلتون جوميز فيليو، رئيس (السيزم).

ومنحت الندوة جائزة «القائد راوول موليه للعلوم الرياضية من أكاديمية المجلس الدولي للرياضة العسكرية» إلى الأستاذ المشارك آرتو جراستن، قسم التربية الرياضية في جامعة الإمارات، وقدّمها له العقيد بحري روبيرتو ريكيا، الأمين العام للمجلس الدولي للرياضة العسكرية تقديراً لإسهاماته البحثية في مجال الرياضة العسكرية وأنشطة اللياقة البدنية.

تُعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز الأكاديمية العالمية التي تُكرّم الأعمال العلمية المتوافقة مع رسالة المجلس، وتشجع على إجراء دراسات عالية الجودة تُسهم في تطوير البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية والأكاديمية حول العالم.

وفي ختام الحفل، سلّم العميد الركن أيوب بطي الفلاسي، رئيس وفد دولة الإمارات لدى «السيزم»، علم المجلس إلى العقيد نيلتون جوميز فيلهو، رئيس المجلس، إيذاناً باختتام مهمة دولة الإمارات استضافة الندوة الدولية لعام 2025 بنجاح، والذي بدوره سلّم العلم إلى اللواء الطيار باولو دي ميلو، رئيس الوفد البرازيلي، لتتولى جمهورية البرازيل استضافة الندوة الدولية المقبلة للمجلس بعد عامين.

وأشادت رئاسة «السيزم» وكبار المسؤولين والوفود الرسمية والمتحدثون والخبراء المشاركون في الندوة بحُسن التنظيم والدقة في الإعداد، مثمنين الجهود المتميزة التي بذلتها دولة الإمارات في استضافة وتنظيم هذا الحدث الدولي، وما وفرته من بيئة مثالية للحوار وتبادل المعرفة والخبرات بين ممثلي الدول الأعضاء في المجلس الدولي للرياضة العسكرية، بما يعكس مكانتها الريادية في تنظيم الفعاليات الدولية وتعزيز التعاون العسكري والإنساني على مستوى العالم.

وأسفرت أعمال الندوة على امتداد أيامها الثلاثة عن جملة من المخرجات، من أبرزها ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء المشاركة في مجال أبحاث الأداء البشري والمرونة، وتوطيد التبادل بين المؤسسات الأكاديمية المدنية ومراكز البحث العسكري بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات، وتسليط الضوء على دور دولة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار العلمي والدفاعي.

وطرحت الندوة أطر عمل جديدة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الحيوية والتهيئة النفسية في برامج الجاهزية العسكرية الحديثة، وأكدت النتائج دعم رسالة المجلس الدولي للرياضة العسكرية في ترسيخ شعار «الصداقة عبر الرياضة»، من خلال توحيد العلماء والضباط والباحثين حول هدف مشترك يتمثل في السلام والتعاون عبر التقدّم العلمي.

واستهلت فعاليات اليوم الختامي للندوة بمحاضرة رئيسية ألقاها الفريق الطبيب إيفجيني كريوكوف، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية بوزارة الدفاع الروسية، تناول فيها إصابات الرياضات النوعية وإجراءات إعادة التأهيل، مستعرضاً أحدث بروتوكولات التشخيص والتعافي المعتمدة في المؤسسات الطبية العسكرية لضمان استعادة الجاهزية على المدى الطويل.

واختتمت المحاضرات الرئيسية بمحاضرة للأستاذ رنر مارسون من جامعة «ساو باولو»، حول أجهزة الاستشعار الحيوية والذكاء الاصطناعي في الجاهزية العسكرية، مسلطاً الضوء على مستقبل مراقبة الأداء البشري عبر التحليلات الذكية والرقمنة الصحية.

وشملت الجلسات العلمية اللاحقة عروضاً متقدمة حول منظومة الجاهزية بأبعادها المتعددة، من إعادة التأهيل البدني إلى الصحة النفسية.

وقدم باحثون من الجامعات الروسية دراسات عن التربية البدنية التكيفية والتدريب في البيئات الباردة، فيما عرضت الباحثة الإماراتية فرح الزعابي دراسة حول الوقاية من الألم المزمن لتعزيز الجاهزية العسكرية.

وتناولت ثريا بالحاج من القوات المسلحة الإماراتية أثر الجاهزية النفسية في الأداء العملياتي، فيما قدّم باحثون من رومانيا والمملكة المتحدة وأستراليا أوراقاً حول المرونة الذهنية والممارسات التأملية والوعي الذهني.

واستعرض باحثون من الإمارات وفنلندا دراسات حول نماذج الدافعية وتغيير السلوك لدى الشباب المقبلين على الخدمة العسكرية، فيما قدّم الباحث سالم الكعبي من وزارة الدفاع ورقة بعنوان «الجاهزية البدنية والمرونة في القوات المسلحة: استشراف تحديات المستقبل»، جسّد فيها التوجه الاستشرافي للندوة نحو بناء جندي المستقبل.

وفي محور الجاهزية الفسيولوجية والتكنولوجيا، عرض الدكتور هشام عارف السيد من دولة الإمارات مراجعة علمية حول الجاهزية التكتيكية في الوحدات النخبوية، بينما قدم باحثون من القوات الجوية البرازيلية دراسات حول استخدام التقنيات القابلة للارتداء لمتابعة الترطيب، وتنظيم الحرارة وتحسين الأداء البدني في البيئات الحارة.

واختُتمت الجلسات بتأكيد الطبيعة متعددة التخصصات للندوة التي جمعت بين الطب والفسيولوجيا وعلم النفس والتكنولوجيا بوصفها ركائز أساسية في تطوير القدرات العسكرية المستقبلية.









