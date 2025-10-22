«أبيض الناشئين» يكمل جاهزيته لكأس العالم تحت 17 سنة



الدوحة ( الاتحاد)



مع بدء العد التنازلي لأقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025، أعرب لاعبو منتخب الإمارات للناشئين عن اعتزازهم بالمشاركة في الحدث العالمي، مؤكدين عزمهم على تحقيق نتائج تدعو للفخر تلقي الضوء على إمكانات كرة القدم الإماراتية.

ومع استكمال استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولة المرتقبة، أشار اللاعبون إلى أنهم يحملون مسؤولية كبيرة لتقديم أفضل أداء ممكن في مونديال الناشئين، الذي تستضيفه دولة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.

وفي مقابلة أجرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة مع اللاعبين، قال حارس المرمى جاسم الحمادي، إنه يتطلع إلى انطلاق البطولة، وأضاف: «استمتعت بتجربة رائعة في حضور المباريات في كأس العالم للكبار عام 2022، والآن أشعر بسعادة غامرة؛ لأني سألعب وأتدرب في نفس المرافق التي لعب وتمرن فيها ميسي ورونالدو»

وتابع الحمادي، الذي يعتبر أساطير كرة القدم العالميين مصدر إلهام له «نفخر بالمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة وفي الوقت نفسه نشعر بمسؤولية كبيرة، وسأبذل قصارى جهدي لكي أمثل دولة الإمارات بأفضل صورة، وأطمح أن ألعب في صفوف المنتخب الأول في المستقبل»

بينما يتطلع اللاعب عبد الرحمن العواني أن يضع بصمته في عالم الساحرة المستديرة. وقال «كرة القدم تعني كل شيء بالنسبة لي، وهذه أول بطولة رئيسية أشارك فيها، وستفتح لي آفاقاً جديدة، سنقدم أفضل أداء لدينا وأرغب في أن أجعل عائلتي وبلدي فخورة بنا»

من جانبه، أكد نواف مبارك، مساعد المدرب بمنتخب الناشئين، أن طموح المنتخب واضح وجريء، ويتمثل بإحراز أفضل نتيجة ممكنة، وأن يؤكدوا للعالم أن منتخب الإمارات يمتلك القدرة على منافسة أبرز المدارس الكروية في العالم.

يشار بأن نسخة عام 2025 من كأس العالم للناشئين ستكون الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم، مع مشاركة 48 منتخباً وذلك لأول مرة. ومن المقرر أن تستضيف قطر خمس نسخ متتالية حتى عام 2029.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وجود أبيض الناشئين، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال وكرواتيا وكوستاريكا، ويستهل أبيض الناشئين مشواره في 3 نوفمبر المقبل في المباراة التي تجمعه مع منتخب كوستاريكا في ملعب رقم 8 بمجمع المسابقات في أسباير زون، الذي يستضيف جميع المباريات البالغ عددها 104 مباريات، ويسدل الستار على البطولة في 27 نوفمبر في استاد خليفة الدولي.