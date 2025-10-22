الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبيض الناشئين» يكمل جاهزيته لكأس العالم تحت 17 سنة

«أبيض الناشئين» يكمل جاهزيته لكأس العالم تحت 17 سنة
22 أكتوبر 2025 21:15

 
الدوحة ( الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبيض الناشئين» يتأهب لـ«المونديالية الرابعة» بمواجهة مالي ودياً
منتخب مصر للناشئين يعلن قائمة كأس العالم في قطر


مع بدء العد التنازلي لأقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025، أعرب لاعبو منتخب الإمارات للناشئين عن اعتزازهم بالمشاركة في الحدث العالمي، مؤكدين عزمهم على تحقيق نتائج تدعو للفخر تلقي الضوء على إمكانات كرة القدم الإماراتية.
ومع استكمال استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولة المرتقبة، أشار اللاعبون إلى أنهم يحملون مسؤولية كبيرة لتقديم أفضل أداء ممكن في مونديال الناشئين، الذي تستضيفه دولة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل. 
وفي مقابلة أجرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة مع اللاعبين، قال حارس المرمى جاسم الحمادي، إنه يتطلع إلى انطلاق البطولة، وأضاف: «استمتعت بتجربة رائعة في حضور المباريات في كأس العالم للكبار عام 2022، والآن أشعر بسعادة غامرة؛ لأني سألعب وأتدرب في نفس المرافق التي لعب وتمرن فيها ميسي ورونالدو»
وتابع الحمادي، الذي يعتبر أساطير كرة القدم العالميين مصدر إلهام له «نفخر بالمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة وفي الوقت نفسه نشعر بمسؤولية كبيرة، وسأبذل قصارى جهدي لكي أمثل دولة الإمارات بأفضل صورة، وأطمح أن ألعب في صفوف المنتخب الأول في المستقبل»
بينما يتطلع اللاعب عبد الرحمن العواني أن يضع بصمته في عالم الساحرة المستديرة. وقال «كرة القدم تعني كل شيء بالنسبة لي، وهذه أول بطولة رئيسية أشارك فيها، وستفتح لي آفاقاً جديدة، سنقدم أفضل أداء لدينا وأرغب في أن أجعل عائلتي وبلدي فخورة بنا»
من جانبه، أكد نواف مبارك، مساعد المدرب بمنتخب الناشئين، أن طموح المنتخب واضح وجريء، ويتمثل بإحراز أفضل نتيجة ممكنة، وأن يؤكدوا للعالم أن منتخب الإمارات يمتلك القدرة على منافسة أبرز المدارس الكروية في العالم. 
يشار بأن نسخة عام 2025 من كأس العالم للناشئين ستكون الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم، مع مشاركة 48 منتخباً وذلك لأول مرة. ومن المقرر أن تستضيف قطر خمس نسخ متتالية حتى عام 2029. 
وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وجود أبيض الناشئين، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال وكرواتيا وكوستاريكا، ويستهل أبيض الناشئين مشواره في 3 نوفمبر المقبل في المباراة التي تجمعه مع منتخب كوستاريكا في ملعب رقم 8 بمجمع المسابقات في أسباير زون، الذي يستضيف جميع المباريات البالغ عددها 104 مباريات، ويسدل الستار على البطولة في 27 نوفمبر في استاد خليفة الدولي.

منتخب الناشئين
أبيض الناشئين
كأس العالم للناشئين
الدوحة
آخر الأخبار
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
الرياضة
«انطلق مع الإيقاع».. ليالي سباقات الخيل تعود إلى أبوظبي بـ«طاقة نابضة بالحياة»
اليوم 14:22
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول التعاون في الكويت
اليوم 14:17
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
الرياضة
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
اليوم 14:15
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
الرياضة
ريال مدريد يقهر برشلونة في «صراع النفوذ»!
اليوم 14:11
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر
اليوم 14:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©