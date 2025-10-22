

الشارقة (وام)



أعلن اتحاد الشطرنج افتتاح مراكز مدرسية جديدة لتعليم الشطرنج في جميع إمارات الدولة ضمن استراتيجية نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وأكد الاتحاد أن الإقبال الكبير من الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة بجميع إمارات الدولة، على برامج التدريب المقررة من قبل المعلمين، يجسد الرغبة القوية في الاستفادة من المشروع، وما يمثله من أثر ملموس في الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الذهنية.

وأوضح أن التدرج في تنفيذ الخطة تم عبر مراحل مختلفة، من أبرزها تأهيل أكثر من 500 معلم ومعلمة على مستوى الدولة، لمساعدة الطلبة على تعلم اللعبة، وتوفير أدوات الشطرنج، والطاولات المخصصة، ثم التواصل مع قطاعات كبيرة من المدارس والجهات الرسمية.

وكشف عن أن الشغف الكبير لأكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالبرنامج، واهتمام المدارس والمناطق التعليمية والأندية بالمشروع، والتعاون في تنفيذه، يؤكد الحرص المتنامي على تحقيق أهدافه، بدعم واهتمام وزارة الرياضة، والجهات المسؤولة، بالإضافة إلى تنفيذ دورات للحصول على ألقاب دولية لمعلمي الشطرنج.

ونوه باستمرار الفعاليات على مدار يومي السبت والأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والهيئات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة، وصولاً إلى إقامة منافسات بين الطلبة خلال الفترة القادمة، وتطبيق منهاج لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للشطرنج في التدريب.