الخميس 23 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شهاب يحرز الفضية في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر

شهاب يحرز الفضية في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
23 أكتوبر 2025 02:31

القاهرة (وام)

أحرز محمد شهاب، لاعب المنتخب الوطني للسنوكر، ميدالية فضية في منافسات فردي الأساتذة خلال منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، وذلك عقب خسارته في المباراة النهائية أمام العراقي فراس كامل بنتيجة 2-4.
ورفع المنتخب الوطني حصيلته حتى الآن إلى 6 ميداليات ملونة، موزعة ما بين فضية في منافسات الفرق للسنوكر، وبرونزيتين في منافسات الزوجي، وفردي الناشئين للبلياردو، وذهبية الفردي للبلياردو «تسع كرات»، وبرونزية الفردي «ست كرات» بالإضافة إلى الميدالية الأخيرة.

