العين يعبر القادسية بـ «الصف الثاني» ويتصدر «أبطال الخليج»



معتز الشامي (أبوظبي)

حقق فريق العين فوزاً ثميناً بالفوز بهدف دون رد على حساب مضيفه القادسية الكويتي مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، ليحصد العين العلامة الكاملة ويتصدر المجموعة الأولى بـ 6 نقاط.

سجل هدف العين يوسف سليمان، الموهبة الصاعدة، من مهارة فردية، لتمريرة بينية تلقاها وتوغل بها إلى داخل منطقة الـ 18 وسدد بقوة سكنت شباك القادسية بالدقيقة 68.

وشهدت المباراة مشاركة «الصف» الثاني للعين، حيث دفع المدرب الإيطالي ماتيو لومباردو، بحسن ساني في حراسة المرمى بالإضافة لإيزيكال كبانجيو، خالد البلوشي، إسماعيل اوكبوتي، دارمان كوماري، جوناس نافو، يوسف سليمان، حازم محمد، كاوا سانتانا، ساركي، وحميد محمد.

وقدم العين أداء ثابتاً طوال شوطي اللقاء، لاسيما من حيث قوة الشخصية الفنية، برغم الدفع بعناصر الصف الثاني بفريق الرديف، التي قدمت مستوى مميز، لاسيما يوسف سليمان، وساركي، والبديل مامي نيانج، فضلاً عن خالد البلوشي وحازم محمد.