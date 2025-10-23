دوري الأبطال.. العلامة الكاملة للريال والبايرن وليفربول يغادر دوامة الهزائم

مدريد(أ ف ب)

حقق كل من ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني الفوز الثالث توالياً، في دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز الأول الصعب على يوفنتوس الإيطالي 1-0، والثاني على كلوب بروج البلجيكي 4-0، في حين خرج ليفربول الإنجليزي من دوامة 4 هزائم متتالية بفوز ساحق عل أينتراخت فرانكفورت الألماني 5-1.

على ملعب سانتياجو برنابيو، حقق ريال مدريد الأهم بالفوز على يوفنتوس بهدف نظيف في إحدى المباريات الكلاسيكية في دوري الأبطال.

ويدين "الملكي" بفوزه إلى هدف الإنجليزي جود بيلينجهام (57) رافعاً رصيد فريقه إلى تسع نقاط، فيما لا يزال يوفنتوس من دون أي فوز مع نقطتين في المركز 25.

وجاءت نقطة التحول في المباراة،عندما رواغ النجم البرازيل فينيسيوس جونيور، وانطلق داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة دقيقة بقدمه اليسرى ارتطمت بالقائم، لكنّ بيلينجهام كان في المكان المناسب، وتابع الكرة في الشباك (57).

وعلى ملعب "اليانز أرينا"، تابع بايرن عروضه الهجومية القوية، ودك شباك ضيفه كلوب بروج برباعية نظيفة محققاً فوزه الثالث توالياً.

وتناوب على تسجيل أهداف العملاق البافاري كل من ابن الـ 17 عاما لينارت كارل (5) والدولي الإنجليزي هاري كين (14) والكولومبي لويس دياس (34) والبديل السنغالي نيكولاس جاكسون (69).

ورفع بايرن رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، ليتشارك الرصيد نفسه مع باريس سان جيرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب، انتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وريال مدريد.

وحقق كارل (17 عاما) بداية أشبه بحلم في مشاركته الأساسية الأولى في المسابقة القارية المرموقة، عندما سجّل بعد مرور أربع دقائق فقط، وذلك بمجهود فردي رائع بعد أن شق طريقه بين مدافعي بروج، قبل أن يطلق تسديدة مقوسة رائعة من مشارف المنطقة نحو الزاوية البعيدة (4).

وأضاف كين الهدف الثاني، رافعاً رصيده من الأهداف إلى 20 هذا الموسم في مختلف المسابقات من أصل 12 مباراة خاضها و5 في الـ "تشامبيونزليج" (14).

وأوقف ليفربول بطل إنجلترا سلسلة من 4 هزائم توالياً، ليخرج بفوز عريض على مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 5-1.

وسجل الفرنسي أوجو ايكيتيكيه (35) والهولندي فيرجيل فان دايك (39) والفرنسي ابراهيما كوناتيه (44) والهولندي كودي خاكبو (66) والمجري دومينيك تسوبوسلاي (70) أهداف ليفربول، بعد أن تقدم فرانكفورت بهدف الدنماركي راسموس كريستنسن (26).

ودخل ليفربول المباراة على وقع أربع هزائم توالياً في مختلف المسابقات، وتحديداً أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأمامغجلطة سراي التركي في دوري الأبطال وهو ما يحدث له للمرة الأولى منذ عام 2014، عندما كان يشرف على تدريبه الايرلندي براندن رودجرز.

وقرر مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت عدم إشراك النجم المصري محمد صلاح أساسياً، بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، وأشرك مكانه ايكيتيكيه مهاجم فرانكفورت السابق ليلعب إلى جانب السويدي ألكسندر أيزاك المنتقل إليه بمبلغ ضخم في مطلع الموسم الحالي قادماً من نيوكاسل.

وافتتح ليفربول التسجيل من هجمة مرتدة بدأها الظهير الأيسر الإسكتلندي أندي روبرتسون الذي مرر كرة أمامية باتجاه ايكيتيكيه الذي سار بها مسافة طويلة قبل ان يسجل داخل شباك فريقه السابق (35).

وسرعان ما عزز ليفربول تقدمه مستغلاً ركلة ركنية طار لها القائد الهولندي فان دايك وأودعها الشباك (39).

وانهار فرانكفورت تماماً وتلقت شباكه هدفاً ثالثاً برأسية قطب الدفاع الآخر كوناتيه (44).