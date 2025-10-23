الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«جنون الأهداف» يهز شباك أوروبا 71 مرة خلال يومين

«جنون الأهداف» يهز شباك أوروبا 71 مرة خلال يومين
23 أكتوبر 2025 09:45

علي معالي (أبوظبي)
اهتزت الشباك علي مدار يومين فقط في دوري أبطال أوروبا 71 مرة، لتسجل نسبة تهديف مرتفعة جداً، حيث بلغت الحصيلة في اليوم الأول فقط، وخلال 9 مباريات 43 هدفاً، بما يعادل 4.8 هدف في المباراة الواحدة، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق في أحد أيام جولة واحدة من دوري أبطال أوروبا.
وكان الرقم القياسي السابق تم تسجيله في نوفمبر 2024، بواقع 40 هدفاً في نفس عدد المباريات، "بمتوسط 4.4 هدف في المباراة الواحدة"، ومع ذلك، فقد تم كسر هذا الرقم "المجنون".
وشهد اليوم الثاني من الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، تسجيل 28 هدفاً خلال نفس عدد المباريات بمعدل بلغ 3.11 هدف لكل مباراة، فيما بلغ الإجمالي 71 هدفاً خلال 18 مباراة بمعدل يصل إلى 3.94 هدف لكل مباراة وهو معدل مرتفع.
وكانت نتائج اليوم الأول، قد انتهت بفوز برشلونة على أولمبياكوس 6-1 وأرسنال على أتليتكو مدريد 4-0، وباريس سان جيرمان على ليفركوزن7-2، ودورتموند على كوبنهاجن 4-2، ونيوكاسل على بنفيكا 3-0، وأيندهوفن على نابولي 6-2، وانتر على رويال يونيون 4 -0، ومانشستر سيتي على فياريال 2-0، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي بين كايرات وبافوس.
وفي اليوم التالي استمر ارتفاع معدل التهديف حيث انتهت المباريات بفوز ليفربول على فرانكفورت 5-1، وأتليتك على كاراباج 3-1، وجلطة سراي على جيلمت 3-1، وتشيلسي على أياكس 5-1، وبايرن على كلوب بروج 4-0، وريال مدريد على يوفنتوس 1-0، وسبورتنج على مارسيليا 2-1وانتهت مباراتان بالتعادل السلبي، موناكو مع توتنهام، وأتلانتا مع سلافيا براج.

