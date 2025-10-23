الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الألعاب الآسيوية» تعتمد قائمة بعثة «الجودو الإماراتي»

«الألعاب الآسيوية» تعتمد قائمة بعثة «الجودو الإماراتي»
23 أكتوبر 2025 09:47

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تقام في مملكة البحرين، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، القائمة النهائية لوفد الجودو الإماراتي، المشارك ضمن الوفد الرياضي الرسمي للجنة الأولمبية الوطنية في المنافسات ضمن فعاليات الدورة يومي 29 و30 أكتوبر الحالي، ويرأس بعثة منتخب الجودو محمد جاسم، أمين السر المساعد، وتضم المدرب جعفر نخلي و6 لاعبين هم، مسعود محمد المسماري منافسات تحت 50 كجم، بطي أحمد الهاشمي في وزن تحت 55 كجم، وأنس اليماحي تحت 60 كجم، وصقر العتيبي تحت 66 كجم، وعمر شهيل تحت 73 كجم، ومحمد الشامسي في وزن تحت 90 كجم.
وتشهد دورة الألعاب الآسيوية المقبلة مشاركة 183 لاعباً ولاعبة من 30 دولة في منافسات الجودو، من بينها 9 دول عربية آسيوية تتقدمهم دولة الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، الأردن، سوريا، لبنان، اليمن ومملكة البحرين مستضيفه الحدث التي تشارك بلاعب واحد، فيما تشهد تلك البطولة مشاركة منتخبات كازخستان، قرغيزستان، تايلاند وأوزبكستان بـ 16 لاعباً ولاعبة، من بينهم أبطال على مستوى العالم لتلك الفئات العمرية، وفقاً للتصنيف العالمي المتعمد لدى الاتحاد الدولي للجودو.
من جهة أخرى، تعود بعثة منتخب الناشئين للجودو من طشقند مع ختام فترة الإعداد، التي أقيمت هناك لمدة عشرة أيام بمشاركة المنتخبات العمرية الأوزبكية.

