أبوبكر وشاربوف يتوجان بلقب دولية «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)



توّج الصومالي محيي الدين أبوبكر، بلقب الذبابة في النزال الرئيسي للنسخة الدولية الـ64 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، كما فاز الأذربيجاني آساف شاربوف بلقب وزن الريشة، التي أقيمت على صالة مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» بتنظيم بالمز الرياضية ودعم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

وفاز أبوبكر باللقب على منافسه البرازيلي ريبيرو بقرار الحكام، فيما تغلب شاربوف على الأنجولي ديمارتي بالاستسلام في الجولة الثالثة، وتم إلغاء النزال على لقب وزن الخفيف، الذي كان من المقرر أن يجمع بين الروسي عمرو محمدوف، والأرميني مارتون ميزهلوميان لمرض الأخير، وشهدت البطولة 12 نزالاً مثيراً.

حضر المنافسات، الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ عيسى بن سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان.

وكما شهدت هذه النسخة من البطولة حضور أساطير ونجوم الفنون القتالية في العالم، يتصدرهم البطل العالمي حبيب نور محمدوف، رينزو جرايسي، وكازوشي ساكورابا، وبوب ساب وأنطونيو رودريجو «مينوتاورو» ونوجويرا.

وعقب ختام النزالات، توج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، بحضور صالح الجزيري، مدير السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

ومن جانبه، أعرب محمد سالم الظاهري عن سعادته بالصورة التي ظهرت عليها النسخة 64 من «محاربي الإمارات»، مؤكداً أنها استمرار للنجاحات التي تحققت خلال النسخ الماضية من الحدث الأفضل في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الحدث أصبح علامة فارقة في منافسات الفنون القتالية المختلطة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة مع مشاركة نخبة من المقاتلين العرب فيها.

بدوره أعلن فؤاد درويش عن إقامة النسخة المقبلة من البطولة بتاريخ 7 ديسمبر المقبل في لبنان للمرة الأولى، مؤكداً أن النسخة الحالية شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً على الرغم من إقامتها بعيداً عن نهاية الأسبوع، إلا أن شغف الجماهير بالبطولة ورغبتهم في متابعة النزالات كان الدافع للتواجد في «أدنيك»، معبّراً عن اعتزازه بما وصلت إليه البطولة من مكانة كبيرة بمشاركة نخبة من المقاتلين من جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن حضور النجوم وأساطير الفنون القتالية في العالم، وأبرزهم البطل العالمي حبيب نور محمدوف، وكذلك كبار المسؤولين جعل من الحدث أمسية استثنائية تاريخية في أبوظبي العاصمة التي تصنع الأحداث الكبرى والنجوم.