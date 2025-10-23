الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أبيض الناشئين» يتأهب لـ«المونديالية الرابعة» بمواجهة مالي ودياً

«أبيض الناشئين» يتأهب لـ«المونديالية الرابعة» بمواجهة مالي ودياً
23 أكتوبر 2025 12:56

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2008 في الخامسة من مساء الغد «الجمعة»، اختباراً جاداً أمام نظيره منتخب مالي، على الملعب الفرعي رقم (1) بنادي الشارقة، في التجربة الودية قبل الأخيرة، ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، المقررة، خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل في قطر، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول نسخة تُقام بالنظام الموسع الجديد.
ويُعد منتخب مالي أحد أبرز مدارس كرة القدم الأفريقية في الفئات السنية، بعدما بلغ نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً عام 2015، ونصف النهائي في نسخة 2017، قبل أن يحقق المركز الثالث في النسخة الأخيرة عام 2023، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب مونديال قطر 2025.
ويواصل «أبيض الناشئين» سلسلة تجاربه الودية بملاقاة بوليفيا مساء الاثنين المقبل على ملعب نادي اتحاد كلباء، قبل السفر إلى الدوحة لخوض النهائيات العالمية، حيث يستهل مشواره في المونديال بمواجهة كوستاريكا يوم 3 نوفمبر، ثم يلتقي كرواتيا في الجولة الثانية يوم 6 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام السنغال يوم 9 نوفمبر.
وتشهد النسخة التاريخية من كأس العالم تحت 17 عاماً إقامة 104 مباريات على مدار 25 يوماً، وتعد الأولى التي تستضيفها قطر ضمن اتفاق يمتد لخمس نسخ متتالية حتى عام 2029.
ويستعد «أبيض الناشئين» لتسجيل ظهوره الرابع في تاريخ مشاركات الإمارات بكأس العالم تحت 17 عاماً، بعد نسخ إيطاليا 1991 (الخروج من الدور الأول)، ونيجيريا 2009 (بلوغ دور الـ16)، والإمارات 2013 (الخروج من الدور الأول).
وضمت قائمة المنتخب التي اختارها المدرب الوطني ماجد سالم خلال المعسكر الإعدادي الداخلي في الفجيرة، والممتد حتى 30 أكتوبر الجاري قبل السفر إلى الدوحة، 25 لاعباً، هم، مبارك البريكي، جاسم الحمادي (الجزيرة)، سعيد الراشدي (الشارقة)، وهود المنهالي، أحمد إكرامي (الجزيرة)، عبدالله فهد، سعد مبارك (الوحدة)، سهيل النوبي، فهد خليل (النصر)، سالم ياقوت (الوصل)، جوهانس فايمر.
وعبدالله راشد (العين)، فيصل محمد (الوحدة)، سلطان المهيري، عبدالله مناد (الشارقة)، محمد سالم، محمد جمال (النصر)، إبراهيم الجسمي (الوصل)، عيسى البلوشي (كلباء)، جايدن أديبا، عبدالله حاتم.
وعلي الجسمي (شباب الأهلي)، مايد عادل خميس (النصر)، محمد يوسف (الفجيرة)، محمود بدر.

منتخب الناشئين
كأس العالم للناشئين
