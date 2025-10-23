الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
هالاند يتخطى رونالدو وميسي

هالاند يتخطى رونالدو وميسي
23 أكتوبر 2025 13:00

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد تسجيل الأهداف أصعب مهمة في كرة القدم، ولهذا السبب، تنفق الأندية أموالاً طائلة على لاعبي الهجوم أكثر من أي مركز آخر، ويحصل المهاجمون عادة على أعلى الأجور.
بينما كانت أغلى صفقة انتقال في التاريخ هي صفقة استحواذ باريس سان جيرمان على نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وأكبر 5 صفقات انتقال في التاريخ كانت جميعها للاعبين مهاجمين.
ويميل المشجعون عادة إلى اللاعبين الذين يسجلون الأهداف، وغالبية أشهر لاعبي كرة القدم في التاريخ مهاجمون، بدليل ما وصل إليه ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وبيليه، ودييجو مارادونا. 
لكن رغم ذلك، يُعد إيرلينج هالاند بلا شك أعظم هدّاف في جيله، برصيد 327 هدفاً في 390 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، كما تألق اللاعب النرويجي في بداية الموسم بتسجيله 24 هدفاً، وهو يقترب من تحقيق رقم قياسي مميز آخر.
وبهدفه الافتتاحي في فوز مانشستر سيتي على فياريال 2-0 مساء أول من أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ضمن النرويجي التسجيل في 12 مباراة متتالية مع ناديه ومنتخب بلاده.
وتعد هذه أفضل سلسلة أهداف للاعب البالغ من العمر 25 عاماً في مسيرته، متجاوزاً الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو بتسجيله 11 مباراة متتالية مع ريال مدريد والبرتغال في عام 2014. 
وفي حين يحمل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي لأطول سلسلة أهداف في هذا القرن الـ21 في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وبين فبراير ومايو 2021، حيث سجل ليفاندوفسكي في 14 مباراة متتالية مع بايرن ميونيخ وبولندا، لكن هالاند سيعادل رقمه القياسي إذا سجل في المباراتين القادمتين لمانشستر سيتي. 
وسجل ليونيل ميسي في 21 مباراة متتالية في الدوري الإسباني، لكن أطول سلسلة أهداف له في جميع المسابقات تبلغ 10 مباريات، وقد حققها مرتين مع برشلونة.

