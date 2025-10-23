بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس تجمع المصنّفات على «ضفاف الرابعة»



أبوظبي (الاتحاد)

يُنظم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع رابطة محترفات التنس، النسخة الرابعة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير في مجمَّع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية.

وتنطلق البطولة المرتقبة بعد 100 يوم، عقب نجاح غير مسبوق في النسخة السابقة التي شهدت مشاركة ثماني لاعبات من بين أفضل 20 لاعبة مصنَّفة على مستوى العالم، وحضور آلاف المشجعين على مدى ثمانية أيام حافلة بالمنافسات، لتواصل البطولة ترسيخ مكانتها حدثاً رياضياً عالمياً بارزاً يسلِّط الضوء على أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ورسَّخت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس مكانتها سريعاً كإحدى أبرز البطولات على أجندة التنس النسائي العالمي، لما تمنحه من نقاط تصنيفية مهمة، وإضافة إلى استقطابها عدداً من أفضل اللاعبات المصنَّفات منذ انطلاقها قبل ثلاثة أعوام.

وبمشاركة 28 لاعبة في منافسات الفردي و16 فريقاً من نخبة فِرق الزوجي، تواصل النسخة الرابعة مسيرة نجاح نسخة 2025، التي شهدت تتويج البطلة الأولمبية والفائزة بالنسخة الأولى من البطولة بليندا بنشيتش بعد فوزها على النجمة الصاعدة آشلين كروجر في المباراة النهائية، فيما حصد الثنائي يلينا أوستابنكو، وإيلين بيريز لقب الزوجي.

وتقام النسخة الرابعة بالشراكة بين مبادلة ومجلس أبوظبي الرياضي ضمن سلسلة بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات فئة 500 نقطة، التابعة لجولة «هولوجيك»، مقدمةً مزيجاً متكاملاً من المنافسات العالمية والأجواء الترفيهية العائلية. وتمتد فعالياتها على مدى ثمانية أيام من التصفيات وصولاً إلى النهائيات المقرَّرة يوم السبت الموافق 7 فبراير.

وتمنح البطولة الجمهور فرصة للفوز برحلة إلى واشنطن لشخصين، لحضور بطولة مبادلة دي سي المفتوحة 2026، ويشمل ذلك تذاكر السفر والإقامة والدخول إلى منطقة كبار الشخصيات، عند شراء التذاكر قبل نهاية نوفمبر 2025.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «أصبحت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس محطة بارزة على الأجندة الرياضية العالمية لأبوظبي، ما يعزِّز مكانة أبوظبي كوجهة دولية رائدة للرياضة، ونتطلَّع مجدداً إلى استقبال اللاعبات العالميات والجماهير في مدينة زايد الرياضية في نسخة جديدة استثنائية».

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «رسَّخت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة مكانتها كأحد أبرز الأحداث الرياضية في دولة الإمارات، حيث تعكس التزامنا بدعم الرياضة النسائية وفي مقدمتها التنس، وتوفير منصات تُلهم المجتمع. ونتطلَّع في النسخة الرابعة من البطولة إلى تقديم تجربة لا تُنسى تجمع بين المنافَسات العالمية والأجواء العائلية الشاملة».

وقالت بورشيا آرتشر، الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبات التنس المحترفات: «يسعدنا عودة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في نسختها الرابعة، حيث نجحت البطولة في وقت قصير بأن تكون محطة مفضَّلة على أجندة جولة رابطة لاعبات التنس المحترفات بفضل التنظيم المميَّز، والجماهير المتحمِّسة، وكرم الضيافة في أبوظبي. وكانت قرية الجماهير في نسخة 2025 الأفضل على الإطلاق في الجولة، ونتطلَّع إلى أسبوع جديد رائع في دولة الإمارات».

وأصبحت البطولة ركيزة رئيسية في أجندة أبوظبي الرياضية، مؤكِّدةً التزام الإمارة باستضافة الفعاليات العالمية ذات الأثر المستدام على المجتمع. ويواصل برنامج المدارس دوره في إشراك آلاف الطلاب في أبوظبي، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واستلهام القدوة من أبرز نجمات اللعبة. وتسلِّط البطولة الضوء على مشاركة السيدات الإماراتيات في أدوار محورية، ما يعكس حرصها على صقل المواهب الوطنية، وتعزيز مكانة المرأة في القطاع الرياضي.

وتقدِّم البطولة تجربة جماهيرية متكاملة تُضفي بُعداً ترفيهياً يُثري الحدث الرياضي. حيث توفِّر قرية التنس أجواءً مميَّزة تُناسب جميع الأعمار، مع فرصة لقاء نجمات التنس في جلسات خاصة، والاستمتاع بالعروض الحية، والمشاركة في مسابقات للفوز بجوائز حصرية، إضافة إلى خيارات متنوّعة من المأكولات والمشروبات.

وتُتيح البطولة للأطفال دون 12 عاماً الدخول المجاني خلال الأيام الخمسة الأولى، ويكون الدخول مجانياً للجميع في اليوم الافتتاحي. وتوفِّر الباقات المتعدِّدة قيمة مضافة لعشّاق اللعبة، تشمل مقاعد مميَّزة، والدخول إلى صالة كبار الشخصيات، وتجارب طعام فاخرة، إلى جانب مواقف خاصة للسيارات.