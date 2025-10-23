ليلة «الخماسية».. تشيلسي يكتب فصلاً جديداً في دوري الأبطال



معتز الشامي (أبوظبي)

فرض تشيلسي هيمنته أمس في مواجهة أياكس الهولندي بملعب ستامفورد بريدج، عقب فوز تاريخي بنتيجة 5-1 في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولم يكن الفوز مجرد ثلاث نقاط، بل حقق البلوز عدة أرقام قياسية.

ففي مفاجأة سارة لعشاق تشيلسي، سجلَ الشباب الثلاثة مارك جيو (19 عاما) وإستيفاو (18 عاماً) وتيريك جورج (19 عاماً) أهدافاً خلال المباراة، ليصبح تشيلسي أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يسجل له ثلاثة لاعبين مراهقين مختلفين في مباراة واحدة.

أما الشيء اللافت، فكان مارك جيو الذي أصبح أولاً أصغر هدّاف لتشيلسي في البطولة، لكن بعد 33 دقيقة فقط، كُسر رقمه التاريخي عبر البرازيلي إستيفاو الذي أصبح صاحب الرقم القياسي، كأصغر لاعب من تشيلسي يسجل في دوري الأبطال، كما ظهر الشاب الآخر، تيريك جورج، وسجل سريعاً بعد الدقيقة 48، ليختم ثلاثية المبدعين.

ومنذ الدقيقة 17، بعد طرد قائد أياكس كينا تيلور بدت المباراة مهيأة لتشيلسي، الذي استغل النقص العددي بتركيز عالٍ وهجمات سريعة على الأجنحة، وافتتح مارك جيو النتيجة بلعبة مشتركة ذكية مع ويسلي فوفانا، ثم أضاف مويز كايسيدو الهدف الثاني بتسديدة من 30 متراً مرتّدة عن مدافع أياكس، وبعدها اُحتسبت ثلاث ركلات جزاء في الشوط الأول، واحدة لأياكس عن طريق وليتويست خورست، واثنتان لتشيلسي عن ركلات ارتكابها لاعبو أياكس، منها هدف لإستيفاو. الشوط انتهى 4-1.

وفي الشوط الثاني، ردّ جورج بتسديدة محظوظة بعدما دخل كبديل مباشرة، ليؤكد تفوق البلوز. التغييرات الاستراتيجية والاعتماد على الشباب أثبتت نجاحها، وأظهرت أن خطة المدير الفني ماريسكا، بالاعتماد على أكاديمية النادي لم تكن مجرد شعار، بل بدأ يعكس نتائج ملموسة.

فيما وصفت صحيفة «ذا إندبندنت» تلك الخطوة بأنها «ظهور جيل من المراهقين يصنع التاريخ ويُكمّل تحوّل تشيلسي»، ومن منظور فني، يبرز أن «البلوز» لم ينتظر بناء فريق من الصفر، بل استثمر أجيالاً ناشئة منذ سنوات.

وكان الفوز بـ5-1 ليس مجرد رقما فقط، بل رسالة، بأن تشيلسي يعيد بناء هويته، وإذا استمر هذا الأداء، فقد نكون أمام لمحطة انطلاقة نحو الموسم الأوروبي الكبير للنادي.