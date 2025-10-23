حارب.. سلاح جديد لـ «إنعاش» الملك



علي معالي (أبوظبي)

يسعى الصربي ميلوش، مدرب فريق الشارقة إلى الاستفادة من جهود لاعب خط الوسط حارب عبدالله سهيل في مباراة الغد أمام يونايتد في دور الـ 16 لمسابقة الكأس، على الرغم من الدقائق القليلة للغاية التي شارك فيها حارب عندما كان في صفوف فريق شباب الأهلي، حيث لم يلعب سوى 39 دقيقة فقط مع مرور 6 جولات من دوري أدنوك للمحترفين، ولكن اللاعب كان جاهزاً بشكل جيد من خلال تدريباته، وظهوره بشكل جيد مع منتخبنا الوطني خلال الفترة الماضية.

ورحب لاعبو الشارقة باللاعب الجديد، خاصة أنه أحد المواهب الكروية المميزة في ملاعبنا، وبطبيعة الحال ستكون الفرصة متاحة أمام حارب عبدالله سهيل (23 عاماً)، والذي وقع مع الشارقة لـ 5 مواسم، لكي يثبت كفاءته مع «الملك» خلال الفترة المقبلة، ليكون سلاحاً مهماً للمدرب الصربي الذي يعاني كثيراً خلال هذه الفترة بسبب الإحباطات المتتالية، سواء على المستوى المحلي أو القاري، بعد سلسلة من الخسائر جعلت الفريق يتراجع هذا الموسم بشكل مثير.

ولن يكون حارب غريباً عن لاعبي الشارقة للعلاقة المتميزة التي تربطه بلاعبي الفريق كافة، خاصة الدوليين، الذين أبدوا ترحيباً وسعادة كبيرة بوجود حارب معهم، خلال هذه الفترة، وكان حارب قد شارك مع «الفرسان» في الموسم الماضي خلال 23 مباراة، بواقع 840 دقيقة، وصاحب تمريرتين ذهبيتين، وفي موسم 2023-2024، شارك حارب في 21 مباراة، بواقع 1327 دقيقة، وسجل 6 أهداف، وصنع 5.

وفي موسم 2022-2023، شارك في 24 مباراة، بواقع 1107 دقائق، وسجل هدفين، وصنع مثلهما، وفي موسم 2021-2022، شارك في 17 مباراة، بواقع 1147 دقيقة، وصنع هدفين.