حذف صورته بقميص «الريدز».. صلاح يثير الجدل في ليفربول!



معتز الشامي (أبوظبي)



في مشهد لم يعتده عشاق ليفربول، خرج النجم المصري محمد صلاح من ملعب «دويتشه بنك بارك» في فرانكفورت غاضباً وصامتاً بعد نهاية فوز فريقه الساحق على آينتراخت فرانكفورت 5-1، في دوري أبطال أوروبا.

لم يكن صلاح الذي اكتفى بتحية سريعة للجماهير، قبل أن يتجه مباشرة نحو النفق، ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة، في قرار صادم من المدرب الهولندي أرني سلوت الذي فضّل الاعتماد على وجوه جديدة في الهجوم.

وللمرة الأولى منذ انضمامه إلى ليفربول «صيف 2017»، يجد صلاح نفسه خارج التشكيل الأساسي لمباراتين متتاليتين في دوري الأبطال، وعندما شارك بديلاً في الدقائق الأخيرة بدلاً من المتألق هوجو إكيتكي، بدا متوتراً، وأهدر فرصتين محققتين أمام المرمى، إحداهما عندما فضّل التسديد من زاوية شبه مستحيلة، بدلاً من تمرير الكرة لزميله فلوريان فيرتز الخالي من الرقابة، في لقطة عكست تراجع الثقة والحس التهديفي لدى النجم المصري.

وإحصائياً، يعيش صلاح أسوأ بداية موسم له مع ليفربول، إذ سجل ثلاثة أهداف فقط في جميع المسابقات، أحدها من ركلة جزاء أمام بيرنلي، وهو معدل لم يبلغه في أي موسم سابق مع النادي.

ويمر صلاح «33 عاماً» بمرحلة صعبة نفسياً، بعد رحيل زميله المقرب ديوجو جوتا في يوليو الماضي، حيث أظهرت دموعه أمام جماهير «أنفيلد» في أغسطس حجم تأثير الفقد عليه، لكن الأداء الضعيف الأخير يثير أسئلة قاسية داخل النادي، هل ما زال صلاح يستحق مركزه الأساسي؟

وجرب سلوت أمام فرانكفورت نظاماً تكتيكياً جديداً (4-4-2 يتحول إلى 2-4-4 أثناء الاستحواذ)، وقدّم الفريق أداءً مذهلاً هو الأفضل هذا الموسم، ليسجل فوزه الأول بفارق أربعة أهداف منذ أبريل الماضي، وتألق إكيتكي بتسجيله وصناعته للأهداف، فيما واصل فيرتز تقديم عروض لافتة بمساهمتين حاسمتين، ليبدو أن المدرب بات يجد حلولاً خارج «ظل» صلاح.

ومع إصابة ألكسندر إيزاك في العضلة الضامة، تبدو المنافسة مفتوحة بين فيديريكو كييزا وصلاح لشغل مركز الجناح أمام برينتفورد السبت المقبل، إلا أن المؤشرات تميل لمصلحة كييزا، نظراً للياقته العالية وتفوقه في الضغط الدفاعي.

ووفق ما سبق لم يعد صلاح «الرجل الأول» في هجوم ليفربول، بينما ما زالت الجماهير تقدّره رمزاً وهدافاً تاريخياً، لكن الواقع الفني الجديد يضعه على المحك، فإما أن يستعيد بريقه سريعاً، ليؤكد أنه لا يزال جزءاً من مستقبل «الريدز»، أو أن بداية عهد جديد بقيادة إكيتكي ورفاقه قد تُعلن رسمياً نهاية حقبة صلاح في «أنفيلد».

لكن اللافت كان في اليوم التالي للمباراة، حيث نزع صلاح صورته بقميص ليفربول من حسابه الرسمي في «إكس»، وهو ما أثار الجدل منذ صباح اليوم، بينما كانت بعض الحسابات الجماهيرية الرسمية والكبيرة التابعة لليفربول مثل، حساب «ذا أنفيلد توك»، نشرت ما يفيد اعتذارها رسمياً للنجم المحبوب من جماهير «الريدز» بعدما نشروا في وقت سابق «تغريدة» أو تعليق اعتُبر مسيئاً أو قاسياً تجاه محمد صلاح بسبب مستواه الحالي وتراجع أرقامه.

وقالوا: «نعتذر عن منشور غير محسوب نُشر الليلة الماضية، صلاح أحد أفضل من لعب لهذا النادي، فاز بكل شيء ممكن، ويمر بفترة صعبة ويستحق منّا جميعاً الصبر والدعم، هو يحتاج دعمنا جميعاً، ونحن أيضاً سنكون معه، نحن معك أيها الملك».