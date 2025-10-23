«النسخة الـ20» من بطولة أبوظبي للجولف تجتذب النخبة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد، عن تأكيد مشاركة نجمي كأس رايدر الأوروبي تومي فليتوود وشاين لاوري في منافسات النسخة المقبلة، والمقرر إقامتها من 6 إلى 9 نوفمبر على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس، وذلك ضمن تصفيات جولة دي بي ورلد الختامية.

ويشارك النجمان إلى جانب بطل «الماسترز» وحامل الألقاب الأربعة الكبرى روري ماكلروي، ونخبة من نجوم كأس رايدر 2025، من بينهم لودفيج أوبيرج، ومات فيتزباتريك، وتايريل هاتون، وراسموس هويجارد، وروبرت ماكنتير، ونائب القائد أليكس نورين، في انطلاقة تصفيات جولة دي بي ورلد على أرض الإمارات.

ويخوض المصنّف الخامس عالمياً تومي فليتوود، الفائز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي عامي 2017 و2018، المنافسات هذا العام بمعنويات عالية بعد تتويجه الأسبوع الماضي في بطولة دي بي ورلد الهند، حيث قدّم جولة ختامية مبهرة بـ65 ضربة، ليحسم اللقب بفارق ضربتين عن الياباني كيتا ناكاجيما، محققاً لقبه الثامن في جولة دي بي ورلد.

ويواصل فليتوود، البالغ من العمر 34 عاماً، تألقه في موسمٍ استثنائي حقق خلاله أول فوز له في بطولة «بي جي إيه» الأميركية ضمن بطولة الجولة الختامية في أغسطس، حيث تُوّج أيضاً بكأس فيديكس، ليصبح ثاني لاعب إنجليزي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز بعد جاستن روز.

كما كان فليتوود أحد أبرز نجوم كأس رايدر 2025 على ملعب «بيثبيج بلاك» في نيويورك، حيث لعب دوراً حاسماً في فوز أوروبا التاريخي على الولايات المتحدة بنتيجة 15-13، وهو أول انتصار أوروبي خارج الديار منذ عام 2012. ونجح فليتوود في الفوز بأربع مباريات من أصل خمس، ليُنهي الأسبوع متصدراً قائمة الأكثر حصداً للنقاط.

وقال فليتوود، المقيم في دبي منذ عام 2022: «اللعب في موطني الثاني الإمارات له مكانة خاصة دائماً، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي من أكثر البطولات التي أنتظرها كل عام. ملعب ياس لينكس يتميّز بتصميمه الرائع وأجوائه المميزة، ولدي ذكريات جميلة هناك. بدء تصفيات جولة دي بي ورلد أمام العائلة والأصدقاء يمنحني دافعاً إضافياً لإنهاء الموسم بأفضل صورة».

أما الإيرلندي شاين لاوري، فعاش لحظات مؤثرة خلال كأس رايدر 2025، بعدما ساهم في حسم النتيجة ومنح فريق أوروبا فرصة الاحتفاظ بالكأس في جولة الفردي الختامية.

ويُعد لاوري من أبرز الأسماء التي حققت نجاحات لافتة في الإمارات، إذ تُوّج بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي عام 2019، حاصداً كأس الصقر المجنح، وهو الانتصار الذي شكّل انطلاقة لأحد أفضل أعوام مسيرته، بعدما تُوّج لاحقاً ببطولة «ذا أوبن» في رويال بورتراش.

ويعود لاوري إلى البطولة بعد مشاركته في تشكيلة لوك دونالد الأوروبية التاريخية، حيث ينضم اللاعبون المؤهلون تلقائياً من الفريق إلى جانب أفضل 70 لاعباً في ترتيب السباق إلى دبي.

وتُقام بطولة أبوظبي إتش إس بي سي بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد، وتشكل المحطة الافتتاحية ضمن تصفيات الجولة الختامية للموسم، تمهيداً لبطولة جولة دي بي ورلد الختامية في دبي التي يُتوَّج فيها بطل السباق إلى دبي.

ويشارك أفضل 70 لاعباً في الترتيب في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي تحتفل هذا العام بعيدها العشرين، حيث يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية في دبي الأسبوع التالي.