العين تستضيف النسخة الـ11 من «أبوظبي إكستريم» 14 نوفمبر

العين (الاتحاد)

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية عن تنظيم النسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي إكستريم «ADXC 11»، يوم 14 نوفمبر المقبل في منطقة العين.

وتُعد البطولة منصة رياضية مبتكرة في عالم رياضات الجوجيتسو والجرابلينج، وتتميّز بقواعد تنافسية غير تقليدية أسهمت في استقطاب نخبة من أبرز النجوم العالميين، ما جعلها تحظى باهتمام واسع منذ انطلاق نسختها الأولى في أكتوبر 2023.

وأكد عبدالمنعم محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، أن تنظيم النسخة الجديدة في منطقة العين، يعكس مواصلة البطولة لدورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، كوجهة عالمية لرياضات الجرابلينج والجوجيتسو، مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققت جاءت بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وحرصها على تمكين الرياضة كأداة لبناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية.

وقال الهاشمي: «نواصل تطوير البطولة من حيث جودة التنظيم وقوة المنافسات، ونسعى إلى استقطاب المزيد من الأسماء البارزة عالمياً، مع توفير الفرص أمام لاعبينا الإماراتيين للظهور على الساحة الدولية وتشريف الوطن في مختلف المحافل».

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة السياحة – أبوظبي: «تُسهم البطولة في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لرياضات النزال، حيث تستقطب أبرز النجوم الدوليين وجمهور الجوجيتسو والجرابلينج، وتوفّر كذلك منصة لإلهام ودعم المواهب الإماراتية في هذا المجال. ويعكس الحدث ما تمتلكه الإمارة من موارد وخبرات لتنظيم أرقى الفعاليات والبطولات، بما يرسّخ حضورها على خريطة الرياضة العالمية».

وأوضحت اللجنة المنظمة، أن النسخة الحادية عشرة ستشهد مشاركة مجموعة من أبرز أبطال وأساطير الجوجيتسو والجرابلينج، من مختلف دول العالم، مع مفاجآت خاصة على مستوى النزالات التي ستُقام أمام الجماهير الحاضرة، وعبر البث المباشر على مستوى عالمي.

يُذكر أن بطولة «أبوظبي إكستريم – ADXC» استقطبت منذ انطلاقها عدداً من ألمع نجوم اللعبة، من بينهم إسبن ماثيسن، وعبدالكريم السلوادي، وألجامين سترلينج، وأمير البازي، ونيمان جرايسي، وأرمان تساروكيان، وبويا رحماني، وروبيرتو أبريو (سايبورغ). كما امتدت فعالياتها إلى عدد من المدن العالمية مثل موسكو، وباريس، وريو دي جانيرو، وبالنياريو كامبوريو في البرازيل.