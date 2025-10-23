منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر



القاهرة (وام)

أحرز محمد شهاب، لاعب المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر ميداليتين جديدتين في منافسات البطولة العربية، المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية، وحصل شهاب على الميدالية الذهبية في مسابقة 6 كرات سنوكر، والفضية في مسابقة فردي الرجال سنوكر.

وارتفعت حصيلة المنتخب الوطني إلى 8 ميداليات ملونة موزعة ما بين، فضية في منافسات الفرق للسنوكر، وبرونزيتين في منافسات الزوجي وفردي الناشئين للبلياردو، وذهبية الفردي للبلياردو 9 كرات، وبرونزية الفردي 6 كرات وفضية في منافسات الأساتذة، بالإضافة إلى الميداليتين الأخيرتين.