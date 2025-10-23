الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر

منتخبنا يرفع حصيلته لـ8 ميداليات في «عربية» البلياردو والسنوكر
23 أكتوبر 2025 14:15

 
القاهرة (وام)
أحرز محمد شهاب، لاعب المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر ميداليتين جديدتين في منافسات البطولة العربية، المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية، وحصل شهاب على الميدالية الذهبية في مسابقة 6 كرات سنوكر، والفضية في مسابقة فردي الرجال سنوكر.
وارتفعت حصيلة المنتخب الوطني إلى 8 ميداليات ملونة موزعة ما بين، فضية في منافسات الفرق للسنوكر، وبرونزيتين في منافسات الزوجي وفردي الناشئين للبلياردو، وذهبية الفردي للبلياردو 9 كرات، وبرونزية الفردي 6 كرات وفضية في منافسات الأساتذة، بالإضافة إلى الميداليتين الأخيرتين.

رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
